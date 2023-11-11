В Минобороны придумали оригинальный способ, как уменьшить кражи топлива, предназначенного для ВСУ

Дизель и бензин для украинских защитников будут маркироваться цветом. Это сделают для того, чтобы уменьшить количество краж топлива, предназначенного для военных. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в Telegram.

Топливо

Отмечается, теперь поставщики дизельного топлива для ВСУ будут красить его в красный цвет, а в бензин будут добавлять зеленый краситель.

Поставки такого маркированного топлива Минобороны планирует наладить уже на следующей неделе. В войска такое топливо попадет в конце ноября.

"Маркирование дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что промаркированное топливо будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез.

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