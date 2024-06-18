В Минобороны объяснили, почему не все могут сгенерировать военный билет с QR-кодом

В Министерстве обороны Украины объяснили, почему некоторым пользователям пока не удается получить электронный военный билет с QR-кодом. В частности, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона сообщила, что после ночного запуска новой функции ею уже воспользовались 62 тысяч пользователей.

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Чиновница подчеркнула, что речь идет о документе, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Документ содержит QR-код, позволяющий уполномоченным органам – полиции, ТЦК и СП – проверять его силу с помощью камеры на смартфоне.

Черногоренко добавила, что все данные военного учета можно скачать, нажав кнопку "сгенерировать документ". Она отметила, что функционал запускается постепенно, несколькими волнами, потому могут возникать временные проблемы с работой приложения. Однако все получат возможность генерации электронного военного билета.

По статистике, говорит Черногоренко, уже 62 тысяч пользователей успешно загрузили электронный военно-учетный документ. Это свидетельствует о большом спросе, ведь это произошло всего через несколько часов. В течение нескольких дней приложение будет доступно всем в маркетах, добавила чиновница.

Она также отметила, что доступ к приложению будут иметь 176 стран и Украина. По ее словам, речь идет о постепенном процессе, и все пользователи получат доступ к приложению в несколько волн.

Черногоренко напомнила, что электронный военный билет уже легализован постановлением Кабинета Министров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, будут ли украинцам присылать повестки через приложение Резерв+.



