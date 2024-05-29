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Будут ли мужчины получать повестки через "Резерв+": объяснение Минобороны

В Минобороны сообщили, следует ли ожидать онлайн повестки для военнообязанных через приложение "Резерв+".

сегодня, 09:10
Автор:
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Slava Kot
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В Министерстве обороны сообщили, что пока не планируют вручать военнообязанным повестки онлайн через мобильное приложение "Резерв+". Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Будут ли мужчины получать повестки через "Резерв+": объяснение Минобороны

В Министерстве обороны объяснили, будут ли повестки онлайн через "Резерв+". Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Екатерина Черногоренко объяснила, будут ли военнообязанные получать повестки через приложение "Резерв+".

"Пока работа над таким функционалом не ведется. Потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение "Резерв+" не рассылаются", — сказала Черногоренко и добавила, что в Минобороны не планируют пока вводить онлайн повестки.

Напомним, что "Резерв+" – это мобильное приложение, с помощью которого военнообязанные могут обновить свои данные онлайн без необходимости посещать ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде заявили о подаче законопроекта, который должен продлить сроки обновления данных для военнообязанных. По словам народного депутата Владимира Арьева, цель таких действий дать возможность всем военнообязанным успеть обновить данные, ведь даже после обновления в "Резерве+", некоторым все равно нужно обращаться в ТЦК, которые физически не могут справиться с количеством прибывших людей. Однако в партии "Слуга народа" назвали заявления Арьева пиар-ходом и заявили, что не будут увеличивать с 60 до 150 дней срок обновления данных.

Также "Комментарии" писали о том, что будет, если удалить приложение "Резерв+" с телефона после обновления данных.



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