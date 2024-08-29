В Минобороны анонсировали важные изменения: во что превратится "Резерв+"

Приложение "Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК, а также добавить опцию онлайн-рекрутинга для мобилизации в "два клика". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Forbes Ukraine сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Приложение "Резерв+". Фото: из открытых источников

"Обновить свои данные через "Резерв+" смогли 3,2 млн человек. Сейчас у нас есть большой план, как превратить "Резерв+" в ТЦК онлайн", — заявила замминистра.

Кроме того, отдел цифровизации добавляет опцию онлайн-рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в "два клика".

Также, в работе три типа отсрочек: для многодетных семей, людей с инвалидностью и студентов дневной формы обучения.

"Иногда пользователи путают "Резерв+" с абсолютной защитой от необходимости исправления своих данных в ТЦК. Это не соответствует действительности. Для полной интеграции онлайн-услуг, таких как постановка на воинский учет, нужно время. Это займет около полугода, чтобы выстроить работу бэкэнд системы в ТЦК", — добавила Черногоренко.

Кроме того, замминистра отметила, что ежедневно приложением пользуется 100 тысяч пользователей, и считает, что "Резерв+" будет иметь стабильный прирост нескольких миллионов пользователей.

Читайте также на портале "Комментарии" — в приложении "Резерв+" будут новые механизмы, в частности, специалисты работают над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если имело место смена военнообязанного места регистрации. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал руководитель управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой.

Также издание "Комментарии" сообщало – осенью в "Резерв+" появится еще одна функция: ждать ли е-повесток.