В Минобороны анонсировали важные изменения: во что превратится "Резерв+"

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Кравцев Сергей
Приложение "Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК, а также добавить опцию онлайн-рекрутинга для мобилизации в "два клика". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Forbes Ukraine сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Приложение "Резерв+". Фото: из открытых источников
Кроме того, отдел цифровизации добавляет опцию онлайн-рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в "два клика".
Также, в работе три типа отсрочек: для многодетных семей, людей с инвалидностью и студентов дневной формы обучения.
Кроме того, замминистра отметила, что ежедневно приложением пользуется 100 тысяч пользователей, и считает, что "Резерв+" будет иметь стабильный прирост нескольких миллионов пользователей.
Читайте также на портале "Комментарии" — в приложении "Резерв+" будут новые механизмы, в частности, специалисты работают над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если имело место смена военнообязанного места регистрации. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал руководитель управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой.
Также издание "Комментарии" сообщало – осенью в "Резерв+" появится еще одна функция: ждать ли е-повесток.
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