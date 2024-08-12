Осенью в "Резерв+" появится еще одна функция: ждать ли е-повесток

Осенью 2024 года Министерство обороны планирует запустить в приложении "Резерв+" функцию онлайн-рекрутинга. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказала замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

Приложение Ререзв+. Фото из открытых источников

"Осенью 2024-го в "Резерв+" ожидаются новые функции. Министерство обороны планирует запустить онлайн-рекрутинг на базе приложения. По словам Черногоренко, благодаря этой функции люди смогут присоединиться к армии по собственному желанию, но в соответствии с запросом, который будет формировать Генеральный штаб ВСУ", – говорится в заявлении.

Заместитель министра обороны также заверила, что МОУ не собирается внедрять электронные повестки, поскольку пока для этого нет законодательной основы.

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Также издание "Комментарии" сообщало – уточнение учетных данных через мобильное приложение "Резерв+" достаточно для выполнения обязанности, предусмотренной законом. Об этом говорится в ответе заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко на обращение народного депутата от "Слуги народа" Александра Федиенко, которую он обнародовал в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что со дня вступления в силу нового закона о мобилизации (от 18 мая) все военнообязанные лица в течение 60 суток должны были обновить свои учетные данные.

Он добавил, что все военнообязанные лица обязаны были уточнить личную информацию до 16 июля. Те же, кто не обновил свои персональные данные, будут привлекаться к административной ответственности по ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.



