Минобороны выявило сразу три фейковых приложения "Резерв+": как не попасться на уловку РФ

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Кравцев Сергей
Министерство обороны Украины выявило три подделки веб-приложения "Резерв+", которые находились на стадии разработки. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Екатерина Черногоренко. Фото: из открытых источников
Екатерина Черногоренко отметила, что главный признак поддельного сайта является веб-адрес, который похож на реальный, но имеет небольшие отличия.
Замминистра советует пользователям обращать внимание на адресную строку. Резерв+ загружается по официальной ссылке с именем mod.gov.ua. Там есть линк на приложение в App store и Google play market.
По словам Екатерины Черногоренко, россияне создают такие псевдосайты, чтобы собрать персональные данные украинских военнообязанных, использовать их для возможных атак или информационно-психологических операциях, чтобы дискредитировать работу Министерства обороны Украины.
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