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Минобороны выявило сразу три фейковых приложения "Резерв+": как не попасться на уловку РФ

Главный признак поддельного сайта является веб-адрес, который похож на реальный, но имеет небольшие отличия

сегодня, 12:07
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Кравцев Сергей

Министерство обороны Украины выявило три подделки веб-приложения "Резерв+", которые находились на стадии разработки. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Минобороны выявило сразу три фейковых приложения "Резерв+": как не попасться на уловку РФ

Екатерина Черногоренко. Фото: из открытых источников

"Центр реагирования киберинцидентов Министерства обороны обнаружил три поддельных веб-приложения Резерв+. Сайты были обнаружены на этапе создания, рассылка еще не началась. Мы успели вовремя. Наши специалисты обнаружили эту угрозу, и мы очень оперативно решили сообщить о ней нашим гражданам, чтобы люди не теряли бдительность и знали, как распознать эту подделку", – отметила замминистра.

Екатерина Черногоренко отметила, что главный признак поддельного сайта является веб-адрес, который похож на реальный, но имеет небольшие отличия.

Замминистра советует пользователям обращать внимание на адресную строку. Резерв+ загружается по официальной ссылке с именем mod.gov.ua. Там есть линк на приложение в App store и Google play market. 

"Мы настоятельно рекомендуем не переходить по ссылкам, имитирующим это название, но заканчивающимся на другие дополнительные имена типа top, websate, org и тому подобное. При загрузке приложения просим проверять, что разработчиком является именно Министерство обороны Украины", – добавила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации.

По словам Екатерины Черногоренко, россияне создают такие псевдосайты, чтобы собрать персональные данные украинских военнообязанных, использовать их для возможных атак или информационно-психологических операциях, чтобы дискредитировать работу Министерства обороны Украины.

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