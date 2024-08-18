В Минэнерго заявили о возможности новых отключений света: когда ждать

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила о возможности новых отключений электроэнергии для украинцев. По ее словам, это связано с возрастающим потреблением электроэнергии, которое наблюдается в периоды жары.



В Украине снова могут выключать свет. Фото из открытых источников

Представительница Минэнерго Светлана Гринчук 18 августа в эфире телемарафона прогнозирует новые отключения света в последний месяц лета.

"Ожидаем рост потребления, понимаем, что погода будет достаточно жаркой практически по всей территории Украины. Это без сомнений приведет к тому, что потребление вырастет, как бытовыми потребителями, так и бизнесом. На сегодняшний день ограничений не предполагается, но со следующей недели будем действовать по ситуации", — сказала Гринчук.

Замминистра энергетики объясняет, если Украина не сможет самостоятельно или благодаря партнерам обеспечить необходимый уровень электроэнергии, то придется снова возвращаться к графикам отключений.

"Для того чтобы сбалансировать систему, есть вероятность применения на следующей неделе графиков отключений. Поэтому мы просим бытовых потребителей, пытаться экономно использовать электроэнергию", — сказала Гринчук и добавила, что особенно нужно экономить утром и вечером, ведь это пиковые часы нагрузки на энергосистему.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о прогнозе погоды на август. Когда в Украине ожидается новая волна жары, а температура в некоторых регионах может достигать 40 градусов.

Также "Комментарии" писал о том, что Россия накопила более сотни ракет с момента последнего массированного ракетного удара в начале июля. Аналитик указывает, когда Кремль может готовить новый ракетный удар по Украине.