В Минэнерго заявили о возможности новых отключений света: когда ждать

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Slava Kot
Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила о возможности новых отключений электроэнергии для украинцев. По ее словам, это связано с возрастающим потреблением электроэнергии, которое наблюдается в периоды жары.
В Украине снова могут выключать свет. Фото из открытых источников
Представительница Минэнерго Светлана Гринчук 18 августа в эфире телемарафона прогнозирует новые отключения света в последний месяц лета.
Замминистра энергетики объясняет, если Украина не сможет самостоятельно или благодаря партнерам обеспечить необходимый уровень электроэнергии, то придется снова возвращаться к графикам отключений.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о прогнозе погоды на август. Когда в Украине ожидается новая волна жары, а температура в некоторых регионах может достигать 40 градусов.
Также "Комментарии" писал о том, что Россия накопила более сотни ракет с момента последнего массированного ракетного удара в начале июля. Аналитик указывает, когда Кремль может готовить новый ракетный удар по Украине.
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