В Минцифры собрались очистить украинский YouTube от продукта страны-агрессора

Министерство цифровой трансформации намеренно очистить украинский сегмент YouTube от российского контента. Именно поэтому Минцифры выступило с предложением компании Google задействовать незаангажированных украинских аналитиков, задача которых будет отбирать контент для страницы украинского YouTube Music и YouTube. Как информирует издание "Комментарии", об этом говорится на официальном сайте Минцифры.

YouTube Фото: из открытых источников

С такой инициативой выступил глава Минцифры Михаил Фёдоров, когда имел беседу с вице-президентом Google по международным делам Караном Бхатия. Также один из вопросов, который обсуждался во время встречи, касался сотрудничества в приложении "Дія".

В Минцифры признают, что сейчас на украинском сегменте YouTube превалирует именно российский контент, первым делом предлагается пользователю российский контент, что не может считаться нормальным, когда соседняя страна ведёт войну против Украины, активно использует пропагандистскую машину против Украины. Именно поэтому в Министерстве выступили с предложением Google задействовать украинских редакторов, которые смогут в ближайшие сроки изменить ситуацию и наполнить украинский YouTube именно украинским продуктом. Таким образом удастся добавить рейтинга украинской продукции, поднять ее авторитет не только внутри Украины, но и в целом в мире. Украинская музыка и кино может быть интересны, они будут в приоритете.

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