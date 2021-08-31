Минцифры поспособствует развитию интернет-сетей: кто может рассчитывать на помощь

Оптическая сеть, фото из открытых источников

Министерство цифровой трансформации Украины проводит отбор громад на получение интернет-субвенции. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

На развитие интернет-сети будет направлено 16,2 млн гривен. Заявку на получение целевой субвенции громады могут подавать до 10 сентября.

Обеспечение качественного интернет-покрытия является важной составляющей общей цифровизации Украины. Цель Минцифры — в этом году обеспечить оптическим интернетом не менее 3 тыс. сел. Таким образом, к сети за государственные средства будут подключены не менее 6 тыс. социальных объектов.

"Главное условие участия в проектах — это отсутствие в селе оптических сетей. Подать заявку на участие можно че рез портал государственных услуг "Дія". После заполнения формы голове громады останется только внести свои контактные данные и подписать заявку с помощью электронной подписи. Подробная видеоинструкция, как это сделать, размещена ", — сообщается на официальном сайте Минцифры. рез портал государственных услугПосле заполнения формы голове громады останется только внести свои контактные данные и подписать заявку с помощью электронной подписи. Подробная видеоинструкция, как это сделать, размещена по ссылке

Отметим, что во время основного набора громад на финансирование прокладки интернет-сетей 670 тергромад уже получили более 483 млн гривен.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Министерство цифровой трансформации также проводит полезный конкурс, принять участие в котором могут все желающие. Цель конкурса "Bug Bounty" — выявить возможные варианты взлома портала госуслуг "Дія". Между всеми, кто сможет найти брешь в системе, будет распределен 1 млн гривен в соответствии с величиной и значением выявленной ошибки. Сейчас среди приоритетных разделов для тестирования в министерстве выделяют "Дія. Підпис".

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