logo
Русский Українська

BTC/USD

47430.18

ETH/USD

3300.92

LTC/USD

170.63

USD/UAH

26.98

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Минцифры поспособствует развитию интернет-сетей: кто может рассчитывать на помощь
commentss НОВОСТИ Все новости

Минцифры поспособствует развитию интернет-сетей: кто может рассчитывать на помощь

В Украине проводится развитие сети оптического интернета, которое профинансируется за счет государства

сегодня, 10:08
Автор:

Лилия Боровая

Минцифры поспособствует развитию интернет-сетей: кто может рассчитывать на помощь

Оптическая сеть, фото из открытых источников

Министерство цифровой трансформации Украины проводит отбор громад на получение интернет-субвенции. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

На развитие интернет-сети будет направлено 16,2 млн гривен. Заявку на получение целевой субвенции   громады могут подавать до 10 сентября.

Обеспечение качественного интернет-покрытия является важной составляющей общей цифровизации Украины. Цель Минцифры — в этом году обеспечить оптическим интернетом не менее 3 тыс. сел. Таким образом, к сети за государственные средства будут подключены не менее 6 тыс. социальных объектов.   

"Главное условие участия в проектах — это отсутствие в селе оптических сетей. Подать заявку на участие можно через портал государственных услуг "Дія". После заполнения формы голове громады останется только внести свои контактные данные и подписать заявку с помощью электронной подписи. Подробная видеоинструкция, как это сделать, размещена по ссылке", — сообщается на официальном сайте Минцифры.

Отметим, что во время основного набора громад на финансирование прокладки интернет-сетей 670 тергромад уже получили более 483 млн гривен.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Министерство цифровой трансформации также проводит полезный конкурс, принять участие в котором могут все желающие. Цель конкурса "Bug Bounty" — выявить возможные варианты взлома портала госуслуг "Дія". Между всеми, кто сможет найти брешь в системе, будет распределен 1 млн гривен в соответствии с величиной и значением выявленной ошибки. Сейчас среди приоритетных разделов для тестирования в министерстве выделяют "Дія. Підпис".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://thedigital.gov.ua/news/mintsifra-ogoloshue-dodatkoviy-etap-podannya-zayavok-na-otrimannya-internet-subventsii
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ