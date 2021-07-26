Минцифры объявило "конкурс" с призовым фондом 1 млн грн: подробности

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Елизавета Черных
Министерство цифровой трансформации объявило о проверке на уязвимость приложения "Дія". Сегодня, 26 июля, стало известно о старте второго этапа Bug Bounty. Об этом сообщает ТСН.
Приложение "Дія" - фото из открытых источников
В Минцифре отметили, что в так называемом конкурсе смогут поучаствовать хакеры не только с Украины, а и со всего мира независимо от опыта и квалификации. Им будет необходимо искать в приложении "Дія" баги (программные ошибки). За каждую найденную участники смогут получить награду.
Также известно, что призовой фонд составляет 1 млн грн.
Завтра, 27 июля, глава Минцифры Михаил Федоров проведет брифинг по запуску проверки приложения. В ведомстве напомнили, что первый этап Bug Bounty проводили в декабре 2020 года.
Напомним, что в рамках форума "Украина 30. Цифровизация" министр сообщал, что каждый, кто сможет выявить критические неполадки в функционировании приложения, которые могут угрожать персональным данным пользователей, получит денежное вознаграждение. Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник уточнял, что для "багбаунти" создается специальная копия приложения, в которой нет настоящих данных граждан.
Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, как эксперты оценивают работу приложения "Дія", какие есть преимущества и недостатки у диджитализации Украины в целом. Подробнее — в нашем материале.
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