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Что ждет хакера, сломает "Дія": интересные детали

Разработчики приложения начинают новое тестирование безопасности

сегодня, 16:41
Автор:

Данило Матюха

Министерство цифровой трансформации объявило о старте нового этапа тестирования безопасности приложения "Дія". Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на Всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация".

Что ждет хакера, сломает "Дія": интересные детали

Приложение "Дія" - фото из открытых источников

По его словам, в июне 2021 года для всех хакеров мира стартует период "багбаунти" для взлома приложения "Дія". Это означает, что каждый, кто сможет выявить критические неполадки в функционировании приложения, которые могут угрожать персональным данным пользователей, получит денежное вознаграждение. В этом году оно будет составлять миллион гривен.

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник уточнил, что для "багбаунти" создается специальная копия приложения, в которой нет настоящих данных граждан.

Напомним, что одним из больших достижений нынешней украинской власти считают цифровизацию множества услуг и документов. Приложение "Дія", в которое занесены паспорта (украинский и заграничный), водительские права и многие другие важные данные, этой весной получит дополнительный апгрейдВ частности планируется добавить следующие функции: электронная подпись, водительские документы, декларации и полную автоматизацию процесса регистрации нового ЧП.

Добавим, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают работу приложения "Дія" и какие есть плюсы-минусы у диджитализации Украины. Подробнее в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, почему сервис "Дія.Бізнес" был замешан в скандале, связанным с Россией, и как его комментируют представители организации. Предметно ознакомьтесь с вопросом в нашей статье.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=etPwfw4GQYo
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