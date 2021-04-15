«Дія» обновляется: чего ожидать украинцам в ближайшее время

Одним из больших достижений нынешней украинской власти считают цифровизацию множества услуг и документов. Приложение "Дія", в которое занесены паспорта (украинский и заграничный), водительские права и многие другие важные данные, этой весной получит дополнительный апгрейд. По словам руководителя Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, нововведения коснутся многих сфер, сообщает "Рубрика".



Глава Минцифры Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Как утверждает министр, основные нововведения будут презентованы на специальном саммите. Точного время проведения мероприятия пока не сообщают. При этом Федоров уверен, что оно состоится где-то после снятия ограничений "красной" карантинной зоны в столице.

В "Дію" обещают добавить немало новых функций. Разберем их по пунктах.

Упрощение работы предпринимателей. Как говорит Михаил Федоров, большинство украинских ФОП уже могут воспользоваться упрощенным вариантом подачи документов на регистрацию собственного бизнеса. Все — через "Дію". Однако сейчас в этом процессе задействованы госрегистраторы, которые проверяют все данные. В Минцифре работают над полной автоматизацией этой задачи, дабы регистрация ФОП занимала вообще считанные минуты.

Налогообложение. Теперь подача обязательной декларации о доходах станет для украинцев куда проще. По словам министра, из двух страниц в специальном опроснике для оплаты налогов осталось лишь четыре вопроса. Если же "Дія" еще и интегрирована с вашим банком, то программа сможет автоматически увидеть ваши доходы и заранее просчитать необходимую сумму налогов. Федоров говорит, что следующие декларации о налогах украинцы смогут подать через приложение уже к концу этого лета.

Водительские документы. Права для нахождения за рулем у многих уже успели "перекочевать" в "Дію". Как и техническая документация на автомобили. Теперь же Федоров обещает, что в приложении также появится возможность передавать (шерить) документы для, к примеру, различных госорганизаций. Также в "Дії" удастся заменять водительские права.

Электронная подпись. Михаил Федоров утверждает, что наличие такой подписи в "Дії" является более безопасным, нежели хранение файлов с ней, к примеру, в различных мессенджерах или просто на компьютере. Как объяснил чиновник, е-подпись в "Дії" лишь частично сохраняется на телефоне. Вторая её часть будет оставаться в облачном хранилище, доступ к которому получит лишь владелец подписи. Для этого придется провести специальную процедуру по распознаванию лица.

Также, по заверениям Михаила Федорова, в обновленном приложении украинцы получат дополнительные услуги в сфере строительства. Помимо этого, через "Дію" можно будет сменить место регистрации человека.

Станет ближе к украинцам и прямая демократия, говорит министр. Однако пока конкретные нововведения в этой сфере он оставляет в секрете — обещает презентовать во время саммита.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают работу приложения "Дія" и какие есть плюсы-минусы у диджитализации Украины.

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