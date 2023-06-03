В МИД Украины резко отреагировали на ролик Венгрии с "российским Крымом"

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Белоокая Ира
На провокацию ответили в Министерстве иностранных дел Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт МИД.
Украина ответила на провокацию правительства Венгрии относительно якобы "российского Крыма"
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Также, в Министерстве иностранных дел Украины призвали прекратить совершать подобные действия и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.
Согласно поручению МИД временный поверенный Украины в Венгрии провел официальный демарш перед венгерской стороной.
В Белом доме высказались о возможности вступления Украины в НАТО. Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину на пути к вступлению в НАТО, однако в настоящее время считают это не основным.
Как писали "Комментарии", – что сейчас происходит в Бахмуте: ситуация на фронте Наемники ППК "Вагнера" еще окончательно не покинули Бахмут. В то же время, по словам Маляр, ситуация на фронте "несущественно, однако несколько меняется". Долгое время оккупанты наступали на востоке на четырех направлениях – Авдиевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском. Несколько позже они сконцентрировали ресурсы еще на двух направлениях – Шахтерском и Купянском.
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