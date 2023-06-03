В МИД Украины резко отреагировали на ролик Венгрии с "российским Крымом"

На провокацию ответили в Министерстве иностранных дел Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт МИД.

Украина ответила на провокацию правительства Венгрии относительно якобы "российского Крыма"

"Обозначение Крымского полуострова по территории, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – говорится в сообщении.

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Также, в Министерстве иностранных дел Украины призвали прекратить совершать подобные действия и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.

"Подыгрывание агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике", — отметили в ведомстве.

Согласно поручению МИД временный поверенный Украины в Венгрии провел официальный демарш перед венгерской стороной.

В Белом доме высказались о возможности вступления Украины в НАТО. Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину на пути к вступлению в НАТО, однако в настоящее время считают это не основным.

Как писали "Комментарии", – что сейчас происходит в Бахмуте: ситуация на фронте Наемники ППК "Вагнера" еще окончательно не покинули Бахмут. В то же время, по словам Маляр, ситуация на фронте "несущественно, однако несколько меняется". Долгое время оккупанты наступали на востоке на четырех направлениях – Авдиевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском. Несколько позже они сконцентрировали ресурсы еще на двух направлениях – Шахтерском и Купянском.