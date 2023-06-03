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В МИД Украины резко отреагировали на ролик Венгрии с "российским Крымом"

Правительство Венгрии опубликовало возмутительный ролик с призывами к переговорам с Кремлем. На видео появилась карта Украины, на которой Крым обозначен как будто бы территория России

сегодня, 20:30
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Автор:

Белоокая Ира

На провокацию ответили в Министерстве иностранных дел Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт МИД.

В МИД Украины резко отреагировали на ролик Венгрии с "российским Крымом"

Украина ответила на провокацию правительства Венгрии относительно якобы "российского Крыма"

"Обозначение Крымского полуострова по территории, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – говорится в сообщении.


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Также, в Министерстве иностранных дел Украины призвали прекратить совершать подобные действия и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.

"Подыгрывание агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике", — отметили в ведомстве.

Согласно поручению МИД временный поверенный Украины в Венгрии провел официальный демарш перед венгерской стороной.

В Белом доме высказались о возможности вступления Украины в НАТО. Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину на пути к вступлению в НАТО, однако в настоящее время считают это не основным.

Как писали "Комментарии", – что сейчас происходит в Бахмуте: ситуация на фронте Наемники ППК "Вагнера" еще окончательно не покинули Бахмут. В то же время, по словам Маляр, ситуация на фронте "несущественно, однако несколько меняется". Долгое время оккупанты наступали на востоке на четырех направлениях – Авдиевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском. Несколько позже они сконцентрировали ресурсы еще на двух направлениях – Шахтерском и Купянском.



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