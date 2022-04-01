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В МИД рассказали, в каком случае на украинской территории появятся миротворцы

Дмитрий Кулеба отметил, что Украине необходимо иметь разные решения для всех возможных сценариев

1 апреля 2022, 16:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Главное условие появления миротворцев на территории Украины – они не должны способствовать тому, чтобы конфликт был заморожен, как и способствовать тому, чтобы закреплялись нынешние позиции сторон. Как передает издание "Комментарии", об этом завил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В МИД рассказали, в каком случае на украинской территории появятся миротворцы

Миротворцы. Фото: из открытых источников

При этом глава МИД отметил, что у Украины должны быть разные варианты, как действовать в зависимости от того, каким может быть тот или иной сценарий развития событий.

Дмитрий Кулеба поблагодарил польских коллег за предложение ввести миротворческий контингент в Украину. Особенно важно, что такую инициативу продвигает Польша, которая есть членом НАТО. При этом Киев всегда подчеркивает, что любая миротворческая миссия не должна быть направлена на то, чтобы заморозить конфликт. 

По словам дипломата, начиная с 24 февраля Россия дополнительно оккупировала часть территорий Украины. Киев же настаивает на том, чтобы Москва вывела свои войска на те рубежи, где они находились 23 февраля. Все, что может трактоваться иначе не отвечает украинской позиции и интересам.

Кулеба рассказал, что у него уже состоялся конструктивный разговор с вице-премьером Ярославом Качинским. По итогам разговора удалось убедиться, что Польша сегодня полностью понимает все то, что происходит и готова всячески помогать Украине. Следовательно, нет никаких недоразумений или сомнений относительно миротворческой миссии, на которой настраивает Польша.

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