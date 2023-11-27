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В МИД Китая сделали заявление о своем участии в строительстве подводного тоннеля в Крым

Китай назвал безосновательным заявлением сообщение в СМИ о планах построить туннель из России в Крым

сегодня, 14:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Китае сделали заявление из-за строительства подводного тоннеля в оккупированном Крыму. В МИД назвали сообщение об этом таким, что "лишено оснований". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет "Укринформ".

В МИД Китая сделали заявление о своем участии в строительстве подводного тоннеля в Крым

Россия хочет построить туннель в Крым. Фото: из открытых источников

"Это сообщение лишено оснований, я не буду комментировать его", — заявил Ван.


Стоит отметить, недавно рейтинговое издание "The Washington Post", со ссылкой на перехваченные электронные письма сообщило, что россияне ищут альтернативные пути доступа к оккупированному Крыму. В частности, российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, обсуждают строительство подводного тоннеля, соединяющего РФ с полуостровом. По данным издания, переговоры, которые якобы уже состоялись в конце октября, были спровоцированы растущей озабоченностью путинского режима по безопасности незаконно построенного моста через Керченский пролив. Он является ключевой логистической линией для российской армии, но дважды подвергся атакам ВСУ и до сих пор остается уязвимой целью украинских войск.

При этом в Военно-морских силах Украины отметили, что Россия вряд ли сможет скрыть подобное строительство. В то же время, в ВМС усомнились в жизнеспособности такого плана.                                                                                                                                   

Читайте также на портале "Комментарии" — у Шойгу заявили о массированной атаке дронов на Крым.

Также издание "Комментарии" сообщало – от чего зависит, удастся ли ВСУ продвинуться на Херсонщине и выйти к Крыму.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3792338-budivnictvo-pidvodnogo-tunelu-do-krimu-kitaj-prokomentuvav-svou-ucast.html
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