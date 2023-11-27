В МИД Китая сделали заявление о своем участии в строительстве подводного тоннеля в Крым

В Китае сделали заявление из-за строительства подводного тоннеля в оккупированном Крыму. В МИД назвали сообщение об этом таким, что "лишено оснований". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет "Укринформ".

Россия хочет построить туннель в Крым. Фото: из открытых источников

"Это сообщение лишено оснований, я не буду комментировать его", — заявил Ван.

Стоит отметить, недавно рейтинговое издание "The Washington Post", со ссылкой на перехваченные электронные письма сообщило, что россияне ищут альтернативные пути доступа к оккупированному Крыму. В частности, российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, обсуждают строительство подводного тоннеля, соединяющего РФ с полуостровом. По данным издания, переговоры, которые якобы уже состоялись в конце октября, были спровоцированы растущей озабоченностью путинского режима по безопасности незаконно построенного моста через Керченский пролив. Он является ключевой логистической линией для российской армии, но дважды подвергся атакам ВСУ и до сих пор остается уязвимой целью украинских войск.

При этом в Военно-морских силах Украины отметили, что Россия вряд ли сможет скрыть подобное строительство. В то же время, в ВМС усомнились в жизнеспособности такого плана.

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Также издание "Комментарии" сообщало – от чего зависит, удастся ли ВСУ продвинуться на Херсонщине и выйти к Крыму.



