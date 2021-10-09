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В Мелитополе объявили частичный локдаун

Кто имеет право ездить в транспорте и посещать магазины - все зависит от наличия сертификата о вакцинации

9 октября 2021, 23:52
Автор:

Елена Бурдейная

Мелитопольский городской совет в связи с переходом Запорожской области в "оранжевую" зону вводит жесткие карантинные ограничения, информирует сайт учреждения.

В Мелитополе объявили частичный локдаун

Мелитопольский городской совет - фото Википедии

На территории города вводятся противоэпидемические мероприятия, которые регулируют работу органов власти, организаций и компаний, проведение массовых мероприятий и проезд в транспорте. Как и во время предыдущих локдаунов, посетители различных заведений должны ожидать своей очереди на улице, все массовые мероприятия запрещены. Проезд в транспорте ограничен несколькими часами утром и во второй половине дня: с шести до десяти утра и с 16 до 19 часов. Пассажиры и водители должны при себе или иметь свежую (до 72 часов) справку об отрицательном тесте на COVID-19, или предъявить справку о вакцинации (о получении хотя бы одной дозы). Бары, рестораны, кафе могут работать только тогда, когда все работники или имеют свежий тест, или сертификат о прививке от коронавируса в любой форме.

Жители города массово обратились в Центр вакцинации, так как не имея справки о получении хотя бы одной дозы вакцины они просто не доберутся до работы. На одном из городских порталов цитируют слова мелитопольского чиновника, который говорит, что в течение одного дня — 7 октября — в Центре побывало более восьмисот граждан.

Как показывает инфографика на сайте Минздрава Украины, в Мелитополе прививки получили 25477 человек, что составляет всего 16% от 150-тысячной численности населения города.

Издание "Комментарии" информировало своих читателей, представители каких профессий обязаны быть вакцинированными для допуска на рабочее место.



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Источник: https://mlt.gov.ua/?r=posts.client.view&id=888
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