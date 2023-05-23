В Мексике миллионы людей оказались под угрозой из-за выброса из опасного вулкана

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Reuters .



Вулкан Попокатепетль. Фото из открытых источников

Попокатепетль, на языке ацтеков значит "дымящаяся возвышенность". Вулкан расположен в 70 км юго-западнее Мехико, а вокруг него проживает 22 миллиона человек. По информации издания, из-за активизации опасного вулкана пришлось закрыть ближний аэропорт Пуэбла и отменить обучение в школах. На дистанционку перешло более 100 000 учеников. А местные – вынуждены носить защитные маски. Все потому, что Попокатепетль выбросил подушку из пепла в высоту 10 км, укрывшую ближние города и населенные пункты.

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Как замечает The Watchers , в момент выброса было слышно шесть взрывов разной мощности. А яркие раскаленные осколки осели на склонах опасного вулкана. Миллионы людей призывали быть бдительными и не выходить на улицу без защиты из-за вреда пепла и газов, которые выбрасывает Попокатепетль. Также местным запретили подниматься на вулкан и предостерегли, чтобы те, в случае дождливой погоды не гуляли оврагами, где возможны оползни. Если вулкан и дальше будет вести себя неспокойно, власти Мексики задумываются над эвакуацией населения.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Итальянский город Катания вынуждена закрыть свой аэропорт из-за активности вулкана Этна, покрывшего населенный пункт большим слоем пепла. Из-за новой активности вулкана Этна на Сицилии аэропорт в итальянском городе Катания закрыли на несколько часов или до времени завершения извержения.

Напомним, "Комментарии" писали, — Мощное подводное землетрясение в Японии: жители готовятся к цунами. По имеющимся данным, магнитуда землетрясения была оценена в 5,3 по шкале Рихтера, что считается достаточно большим и максимально настораживающим показателем.