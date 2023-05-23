logo

BTC/USD

27299.00

ETH/USD

1854.97

LTC/USD

91.77

USD/UAH

37.37

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Мексике миллионы людей оказались под угрозой из-за выброса из опасного вулкана
commentss НОВОСТИ Все новости

В Мексике миллионы людей оказались под угрозой из-за выброса из опасного вулкана

Один из самых страшных вулканов мира – Попокатепетль в Мексике, снова «проснулся»

сегодня, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Reuters .

В Мексике миллионы людей оказались под угрозой из-за выброса из опасного вулкана

Вулкан Попокатепетль. Фото из открытых источников

Попокатепетль, на языке ацтеков значит "дымящаяся возвышенность". Вулкан расположен в 70 км юго-западнее Мехико, а вокруг него проживает 22 миллиона человек. По информации издания, из-за активизации опасного вулкана пришлось закрыть ближний аэропорт Пуэбла и отменить обучение в школах. На дистанционку перешло более 100 000 учеников. А местные – вынуждены носить защитные маски. Все потому, что Попокатепетль выбросил подушку из пепла в высоту 10 км, укрывшую ближние города и населенные пункты.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как замечает The Watchers , в момент выброса было слышно шесть взрывов разной мощности. А яркие раскаленные осколки осели на склонах опасного вулкана. Миллионы людей призывали быть бдительными и не выходить на улицу без защиты из-за вреда пепла и газов, которые выбрасывает Попокатепетль. Также местным запретили подниматься на вулкан и предостерегли, чтобы те, в случае дождливой погоды не гуляли оврагами, где возможны оползни. Если вулкан и дальше будет вести себя неспокойно, власти Мексики задумываются над эвакуацией населения.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Итальянский город Катания вынуждена закрыть свой аэропорт из-за активности вулкана Этна, покрывшего населенный пункт большим слоем пепла. Из-за новой активности вулкана Этна на Сицилии аэропорт в итальянском городе Катания закрыли на несколько часов или до времени завершения извержения.

Напомним, "Комментарии" писали, — Мощное подводное землетрясение в Японии: жители готовятся к цунами. По имеющимся данным, магнитуда землетрясения была оценена в 5,3 по шкале Рихтера, что считается достаточно большим и максимально настораживающим показателем.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!