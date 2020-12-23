kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.12.2020

BTC/USD

23582.03

ETH/USD

609.46

LTC/USD

105.03

НБУ 23.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Мариуполе нардепы подрались из-за бюджета
commentss НОВОСТИ Все новости

В Мариуполе нардепы подрались из-за бюджета

Мариупольские депутаты устроили массовые потасовки из-за проекта бюджета. Заседание горсовета сорвано

сегодня, 21:00
Автор:

Ольга Чародий

После местных выборов в некоторых регионах происходят потасовки во время заседания. Совсем недавно потасовки среди  народных  избранников были в Одессе,  сегодня  во время  голосования за бюджет города депутаты подрались прямо в городском совете.

В Мариуполе нардепы подрались из-за бюджета

ФОТО: Из открытых источников

Как сообщает телеканал "Украина 24", депутаты подрались  из-за принятия бюджета.

По словам же мэра  города Вадима Бойченко, инцидент  в городском совете произошел  из-за непонимания некоторых  депутатов. На вопрос, легко ли будет работать в таком горсовете, Бойченко ответил:

"Мы бюджет формируем исключительно в разрезе города, стратегических инициатив, направленных на развитие нашего прекрасного Мариуполя… Битва за доступ к финансовому ресурсу сегодня состоялась, но единогласно семь фракций проголосовали, 36 депутатов, и приняли бюджет на 2021 год без оппозиции", — сказал мэр города.

 Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщает, что начиная с 16 июля 2021, каждый кандидат на получение должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен по украинскому языку, согласно новым требованиям, разработанных Национальной комиссией по стандартам государственного языка. "Все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, Уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене", — сообщает Тарас Креминь. Все требования к экзамену будут подкреплены Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ