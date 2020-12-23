В Мариуполе нардепы подрались из-за бюджета

После местных выборов в некоторых регионах происходят потасовки во время заседания. Совсем недавно потасовки среди народных избранников были в Одессе, сегодня во время голосования за бюджет города депутаты подрались прямо в городском совете.

ФОТО: Из открытых источников

Как сообщает телеканал "Украина 24", депутаты подрались из-за принятия бюджета.

По словам же мэра города Вадима Бойченко, инцидент в городском совете произошел из-за непонимания некоторых депутатов. На вопрос, легко ли будет работать в таком горсовете, Бойченко ответил:

"Мы бюджет формируем исключительно в разрезе города, стратегических инициатив, направленных на развитие нашего прекрасного Мариуполя… Битва за доступ к финансовому ресурсу сегодня состоялась, но единогласно семь фракций проголосовали, 36 депутатов, и приняли бюджет на 2021 год без оппозиции", — сказал мэр города.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщает, что начиная с 16 июля 2021, каждый кандидат на получение должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен по украинскому языку, согласно новым требованиям, разработанных Национальной комиссией по стандартам государственного языка. "Все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, Уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене", — сообщает Тарас Креминь. Все требования к экзамену будут подкреплены Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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