В Мариуполе нардепы подрались из-за бюджета

После местных выборов в некоторых
регионах происходят потасовки во время заседания. Совсем недавно потасовки среди народных
избранников были в Одессе,
сегодня во время голосования за бюджет города депутаты
подрались прямо в городском совете.
ФОТО: Из открытых источников
Как сообщает телеканал "Украина
24", депутаты подрались из-за
принятия бюджета.
По словам же мэра города Вадима Бойченко, инцидент в
городском совете произошел из-за непонимания
некоторых депутатов. На вопрос, легко ли будет работать в
таком горсовете, Бойченко ответил:
"Мы бюджет формируем исключительно
в разрезе города, стратегических инициатив, направленных на развитие нашего
прекрасного Мариуполя… Битва за доступ к финансовому ресурсу сегодня
состоялась, но единогласно семь фракций проголосовали, 36 депутатов, и приняли
бюджет на 2021 год без оппозиции", — сказал мэр города.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщает, что начиная с 16 июля 2021, каждый кандидат на получение должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен по украинскому языку, согласно новым требованиям, разработанных Национальной комиссией по стандартам государственного языка. "Все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, Уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене", — сообщает Тарас Креминь. Все требования к экзамену будут подкреплены Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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