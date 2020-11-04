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Кандидаты в депутаты и министры будут обязательно сдавать экзамен по украинскому языку

Каждый кандидат на получение должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен по государственному языку

сегодня, 16:56
Автор:

Диденко Светлана

Отныне каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен подтвердить свое владение украинским языком путем сдачи соответственного экзамена.

Кандидаты в депутаты и министры будут обязательно сдавать экзамен по украинскому языку

Фото: 5 Канал

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщает, что начиная с 16 июля 2021, каждый кандидат на получение должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен по украинскому языку, согласно новым требованиям, разработанных Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

"Все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, Уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене", — сообщает Тарас Креминь.

Все требования к экзамену будут подкреплены Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно закону определяются все сферы применения государственного языка, в частности на телевидении, радиовещании, в средствах массовой информации и других отраслях.

Напомним, депутатам ВР компенсировали 3 миллиона гривен за жилье.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3129873-kandidati-v-deputati-ta-ministri-skladatimut-ispit-z-ukrainskoi-kremin.html
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