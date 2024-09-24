В МАГАТЭ сделали заявление о ситуации на Курской АЭС: есть ли повод для беспокойства

Ситуация вокруг Курской АЭС остается серьезной, но его агентство не планирует размещать там постоянную миссию. Он выразил надежду, что не будет необходимости возвращаться на станцию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает "Reuters".

Рафаэль Гросси. Фото: из открытых источников

Гроссии отметил, что ситуация является серьезной, поскольку произошло военное вторжение, и это вторжение достигло такого уровня, что оно не является очень далеким от атомной электростанции.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в прошлом месяце посетил Курскую АЭС. Тогда он заявил, что станция будет "чрезвычайно уязвимой" в случае атаки, поскольку она не имеет защитного купола.

В комментарии для российского пропагандистского информагентства "РИА Новости", сделанном в Нью-Йорке перед дебатами на Генеральной Ассамблее ООН, Гросси выразил надежду, что благоприятные обстоятельства позволят ему не посещать станцию снова.

"Надеюсь, не будет необходимости возвращаться на Курскую станцию, потому что это будет означать, что ситуация стабилизировалась", — сказал он.

Гросси также отметил, что МАГАТЭ не планирует постоянно размещать наблюдателей на станции, как это сделано на четырех украинских АЭС, включая Запорожскую станцию, которую захватили российские войска в начале вторжения в Украину в 2022 году.

Гросси сообщил, что ситуация остается напряженной на Запорожской АЭС, где обе стороны регулярно обвиняют друг друга в планах атаковать станцию.

"Мои эксперты продолжают сообщать о военных действиях вблизи станции", — сказал он.

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