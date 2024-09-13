МАГАТЭ усиливает мониторинг украинских энергообъектов из-за атак России

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) анонсировало значительное расширение своих мониторинговых миссий на территории Украины. Это решение было принято после недавнего визита группы экспертов МАГАТЭ на одну из электрических подстанций, которая была повреждена в результате массовых ракетных атак врага. Об этом сообщили в Энергоатоме.

МАГАТЭ усиливает мониторинг инфраструктурных объектов в Украине

Начало новой инициативы стало возможным благодаря соглашениям между генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые договорились об усилении присутствия агентства на стратегически важных объектах. По словам руководителя "Энергоатома" Петра Котина, новая тактика врага заключается в атаках на объекты, критически важные для бесперебойной работы АЭС, что создает прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности.

"Рашисты изменили тактику и атакуют объекты, которые чрезвычайно важны для бесперебойной работы наших АЭС. Оккупанты создают угрозу ядерной и радиационной безопасности и это настоящий терроризм против человечества. Весь цивилизованный мир должен жестко осудить эти действия и потребовать прекратить атаки на подстанции" , – отметил руководитель Энергоатома.

Ранее "Комментарии" писали, что российские атаки на энергетику Украины угрожают безопасности атомных станций , предупреждает министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, целенаправленные удары по подстанциям, которые критически важны для поддержки ядерной безопасности, приближают ядерные риски к границам Европейского союза.