В Луганской ОВА рассказали, как местные жители могут помочь разбить врага

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в очередной раз обратился с призывом к жителям Луганской области не терять драгоценное время и эвакуироваться из региона в те области, которые на сегодняшний день считаются более безопасными. Гайдай отметил, что ситуация с каждым днём ухудшается и анонсированная ранее битва за Донбасс становится всё ближе. Эвакуировавшись из небезопасных населённых пунктов люди могут помочь украинским защитникам более хладнокровно и уверенно расправиться с врагом. Как передает портал "Комментарии", об этом Сергей Гайдай отметил у себя в Telegram.

Разрушенные города. Фото: Минобороны Украины

Сергей Гайдай подчеркнул, тем, кто до сих пор не уехал из Луганской области нужно сделать это немедленно. Луганская область не будет отдана врагу. Она будет под надёжным присмотром Вооруженных сил Украины.

По словам Сергея Гайдая, эвакуация продолжается, но её с каждым днем проводить всё сложнее и сложнее В частности, утром Россией был обстрелян Лисичанск и эвакуация с этого города была прервана. Также Гайдай рассказал, что российские военные продолжают совершать попытки захватить всё новые и новые населённые пункты в Луганской области. Но их атаки разбивают ВСУ. Враг несёт очень большие потери. В итоге, разъяренные из-за постоянных потерь вражеские войска начинают открывать хаотичный огонь по мирным кварталам Луганской области.

Сергей Гайдай также рассказал, что область охвачена пожарами из-за артиллерийского обстрела. Те люди, которые оказываются в населённых пунктах, охваченных огнем, остаются оторванными от помощи, потому что доставить туда продукты становятся всё сложнее и сложнее.

Гайдай отметил, на сегодняшний день доступ уже затруднён даже к Кременной. Оккупантов поджимает ещё и приближающаяся сакральная дата 9 мая, к которой им нужно показать хороший результат.

"Успейте уехать! Помогите ВСУ защитить Луганщину и выгнать врага", – резюмировал Сергей Гайдай.

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