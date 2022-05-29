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В Литве высказались о вхождении в новый союз Европы, с идеей создания которого выступил Джонсон

Литва отдает предпочтение тому, чтобы укреплять НАТО, а не создавать новые союзы

сегодня, 10:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Литве пока что не поступали предложения о том, какой проект европейского альянса против России может существовать, с чем ранее выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Но в нынешних обстоятельствах важно укрепить те союзы, которые уже существуют. Как передает издание "Комментарии", такую позицию страны озвучил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает "Delfi".

В Литве высказались о вхождении в новый союз Европы, с идеей создания которого выступил Джонсон

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Фото: из открытых источников

По словам литовского дипломата, важно бросить все силы на усиление НАТО и решать проблемы, которые возникают на сегодняшний день, в частности, вето Турции по расширению Альянса, также стоит продолжить дискуссию относительно перспектив вступления в НАТО Украины, потому что ещё рано закрывать двери и отказывать стране во вхождении в блок. Также нужно обсуждать перспективы вступления в Альянс и других стран, потому что на сегодняшний день именно НАТО есть самой надёжной гарантией безопасности в будущем.

Габриэлюс Ландсбергис добавил, пока что именно Украина есть ближайшим союзником НАТО. Киев на официальном уровне не отказался от своего курса. Поэтому союзники НАТО должны делать всё возможное, чтобы помочь украинцам поскорее присоединиться к Североатлантическому Альянсу, а также помочь построить армию и оборону, соответствующую стандартам НАТО.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Зеленский заинтриговал, говорит, что ожидает хороших новостей от партнеров уже на следующей неделе.

Также издание "Комментарии" сообщало — Борис Джонсон фактически предложил создать альтернативу ЕС: эксперты рассказали, что стоит за предложением Британии Украине – возможно ли создание нового союза.



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Источник: https://www.delfi.lt/ru/news/politics/glava-mid-litvy-o-predlozhenii-dzhonsona-po-alternative-nato-konkretnogo-predlozheniya-my-ne-videli.d?id=90341901
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