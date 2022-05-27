Альтернатива ЕС: что стоит за предложением Британии Украине – возможно ли создание нового союза

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать политический, экономический и военный альянс (Украина, Великобритания, Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, чуть позже – Турция), который станет альтернативой Европейскому Союзу. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники. Как оцениваете подобное предложение и перспективы его реализации? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон. Фото: Офис президента

Сигнал о возможности создания нового союза в политическом смысле – позитивный, но реализация сейчас в полном объеме невозможна

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассуждает так:

"Это заявление политически позитивно в плане поддержки нашего стратегического курса. ЕС сейчас не является единым касательно принятия Украины в ближайшее время. И такое предложение Великобритании (за спиной которой, возможно, стоят США) – сигнал, что есть готовность сформировать новый политический, экономический, оборонный альянс в несколько ином формате. И перечисленные страны, которые должны сформировать своеобразную антироссийскую ось – Великобритания, Украина, Польша, страны Балтии, возможно, ряд других восточноевропейских государств – вполне интересная компания. Но не думаю, что формирование такого альянса возможно в ближайшее время".

По словам Николая Маломужа, в период войны можно говорить лишь об усилении поддержки Украины со стороны потенциальных участников нового союза военной техникой, боеприпасами, вооружением. Об активизации гуманитарной, финансовой помощи, о содействии нашей стране в политическом и дипломатическом фронте. О формировании определенных программ содействия в отдельных критически важных отраслях, к примеру, в энергетической сфере.

"Но для собственного формирования нового союза в данный момент нет предпосылок, – подчеркивает генерал. – И потому что Украина находится в состоянии войны. И потому что не выработан соответствующий правовой механизм новой интеграции. И потому что подобный альянс может быть воспринят как альтернатива ЕС. И ряд стран данного формирования (к примеру, Германия, Франция, Италия) могут воспринять это как угрозу для собственного Евросоюза".

Николай Маломуж акцентирует, что у каждой из европейских стран, кроме Великобритании, есть своя модель сотрудничества, прописанная в рамках ЕС. И именно в ЕС они мощно интегрированы. Именно с ним связаны определенными обязательствами, договорами. И ломать эту систему никто не будет.

"А вот параллельно проводить программы двухстороннего и многостороннего сотрудничества с Украиной (в первую очередь в обороной и военно-технической сфере) – актуально и для нашей страны, и для ряда европейских стран (особенно восточных), и для Великобритании как лидера данного проекта. Резюмируя: сигнал о возможности создания нового союза в политическом смысле – позитивный, но реализация сейчас в полном объеме невозможна. При этом сотрудничество Украины с Великобританией, Польшей, странами Балтии точно будет укрепляться", – отмечает Николай Маломуж.

Британия сейчас пытается создать альтернативный центр сил

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев подчеркивает, что у Британии давно отношения с Евросоюзом, мягко говоря, не складывались. Потому и покинула его.

"Российская агрессия продемонстрировала, что вовсе не ЕС, а США были и остаются лидером, консолидирующим фактором. И именно в ЕС хватает "друзей России". Тех, кто делает ставку на мир любой ценой, в том числе за счет интересов Украины. Тех, кто блокирует реально действующие антироссийские санкции. Тех, кто устраивает волокиту с поставками тяжелых вооружений. Тогда как, как сообщил в своем Твиттере Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, россияне кроют Украину даже огнеметной системы "Солнцепек" – самым тяжелым неядерным оружием, которое сжигает людей живьем. А среди европейских стран все еще идет дискуссия в стиле давать-не давать то или иное вооружение Украине, вводить – не вводить санкции. Российская агрессия поломала планы неформального альянса (Германия-Франция-Россия) по вытеснению США с европейского экономического и финансового рынков. Но, тем не менее, Берлин и Париж продолжают демонстрировать "особую позицию" касательно Москвы. Тогда как та же Британия занимает однозначно жесткую позицию, направленную на сдерживание России. Именно британцы оперативно отзываются на наши запросы, в том числе по вооружениям", – отмечает политолог.

По его мнению, фактически, Британия сейчас пытается создать альтернативный центр сил. Куда, кроме названных в статье итальянской газеты государств, могут войти Румыния, Словакия, Чехия. Те, кто намерен ориентироваться на США и Великобританию. Те, кто понимает риски, которые несет Россия.

"Учитывая противоречия в ЕС (касательно шестого пакета санкций против РФ, который блокирует Венгрия, касательно ускоренной евроинтеграции Украины, против чего выступает ряд стран центральной и южной части Европы), в НАТО (история с блокированием Турции евроатлантических устремлений Финляндии и Швеции, с блокированием рядом стран, тут особо постаралась в свое время Германия, украинской евроатлантической интеграции), Лондон ищет более консолидированный вариант. В котором не было бы подобных противоречий и разности интересов. И Украине, безусловно, выгоден такой союз, – считает Андрей Золотарев. – Учитывая туманность наших перспектив касательно ЕС и уж тем более НАТО, нам надо искать альтернативные варианты".

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