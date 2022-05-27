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Британия может спутать все карты Брюсселю: Джонсон предложил Зеленскому альтернативу ЕС

С учетом позиции отдельных стран Евросоюза этот альянс может стать альтернативой вступления Украины в ЕС

сегодня, 11:00 comments2109
Автор:

Кравцев Сергей
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже больше месяца агитирует президента Украины Владимира Зеленского согласиться на его предложение – создать европейский альянс против России. Новый военно-политический союз может появиться из-за того, что некоторые страны Европейского Союза до сих пор не могут найти компромиссного решения по членству Украины в союзе. Также возникают разногласия по усилению поддержки Украины в войне против России. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Corriere Della Sera".

Британия может спутать все карты Брюсселю: Джонсон предложил Зеленскому альтернативу ЕС

Зеленский и Джонсон. Фото: сайт Офиса президента

Издание отмечает, из-за того, внутри Евросоюза нет единого мнения относительно скорейшего членства Украины в ЕС, Джонсон решил спутать Брюсселю все карты, предложив новую систему политических, экономических и военных союзов. 

Ожидается, что в состав нового союза могут войти те страны, которые готовы поддерживать Украины и которые недовольны той политикой, которую проводят лидеры ЕС, в частности, Германия по поддержке Украины в ее войне против России.

Издание отмечает, что впервые с идеей нового альянса Джонсон выступил 9 апреля, когда был с визитом в Киеве и общался с Владимиром Зеленским. По информации СМИ, скорее всего в новое европейское содружество войдут Великобритания, как лидер организации, и такие государства, как Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.

Что касается Украины, то Киев определиться со своей позиции по предложению Джонсона после июньского саммита ЕС 23 июня, когда станет ясно, будет ли положительным решение по статусу кандидата на вступление в ЕС. 

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Источник: https://www.corriere.it/economia/finanza/22_maggio_26/piano-segreto-boris-johnson-dividere-l-ucraina-russia-ue-commonwealth-europeo-02d3b232-dc6b-11ec-b480-f783b433fe60.shtml
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comments

Обсуждения

Владимир

сегодня, 11:14

В мире есть британское содружества и все страны этого содружества экономически сильные и благополучные,и кроме этого Британия первейший союзник США,так что Британское содружество для Украины будет покруче чем ЕС т.к. ЕС уж очень бюрократическая структура.

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