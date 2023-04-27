В лесу в Польше обнаружили остатки ракеты с российской надписью, - детали

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Белоокая Ира
Об этом сообщают в Министерстве обороны Польши, пишут "Комментарии".
Остатки российской ракеты обнаружили в лесной местности, в Польше
На месте работают саперы, стражи порядка,
жандармерия и представители SKW.
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По словам генпрокурора Польши Збигнев Зебро, в
Гданьске военный отдел окружной прокуратуры совместно с Национальной
прокуратурой возбудил дело относительно найденного в лесной местности объекта.
Как сообщают в издании RMF FM, речь идет о ракете
класса "воздух – поверхность". Там отмечают, что ее обнаружили 25
апреля.
Однако когда именно ракета упала — пока неизвестно.
Сначала предполагали, что это могут быть обломки беспилотника. И,
предварительно исследовав объект, на нем увидели надписи на русском языке.
Пока в прокуратуре Гданьска не комментируют
происхождение обломков найденного оружия.
Данная местность, где обнаружили объект, расположена
в 500 километрах от границы Украины, и в 240 километрах от Калининградской
области России, и в 400 километрах от границы с Беларусью.
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