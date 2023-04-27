В лесу в Польше обнаружили остатки ракеты с российской надписью, - детали

Об этом сообщают в Министерстве обороны Польши, пишут "Комментарии".

Остатки российской ракеты обнаружили в лесной местности, в Польше

На месте работают саперы, стражи порядка, жандармерия и представители SKW.

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По словам генпрокурора Польши Збигнев Зебро, в Гданьске военный отдел окружной прокуратуры совместно с Национальной прокуратурой возбудил дело относительно найденного в лесной местности объекта.

Как сообщают в издании RMF FM, речь идет о ракете класса "воздух – поверхность". Там отмечают, что ее обнаружили 25 апреля.

Однако когда именно ракета упала — пока неизвестно. Сначала предполагали, что это могут быть обломки беспилотника. И, предварительно исследовав объект, на нем увидели надписи на русском языке.

Пока в прокуратуре Гданьска не комментируют происхождение обломков найденного оружия.

Данная местность, где обнаружили объект, расположена в 500 километрах от границы Украины, и в 240 километрах от Калининградской области России, и в 400 километрах от границы с Беларусью.

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