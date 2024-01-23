В Латвии призывников в армию избрали через лотерею

За неимением добровольцев Латвия возобновила призыв в Сил обороны и решила провести жеребьевку для тех, кто получит повестку в армию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание LSM.

В Латвии прошла лотерея для призывников в армию. Фото из открытых источников

Необычное зрелище происходило на территории Министерства обороны Латвии. На третий призыв в армию не смогли набрать еще 150 призывников. Таким образом, Минобороны Латвии решило разыграть 300 повесток в лотерее, ожидая, что часть призывников будет отсеяна во время медосмотра.

Каждому военнообязанному, который находился в базе Минобороны, был случайным образом выбран номер, который затем разыгрывался в лотерее. Трансляция лотереи состоялась в интернете, а комиссия зафиксировала, что нарушений во время жеребьевки не произошло.

"Могу подтвердить, что процесс отбора прошел успешно и правильно, никакого внешнего вмешательства в процесс отбора не обнаружено", – заявил глава наблюдательной комиссии.

Повестки военнообязанным начнут поступать с 26 января по конец месяца на их электронные или физические адреса. Ожидается, что на призывники пройдут медосмотр и будут взяты на службу до 12 апреля.

В Латвии на военную службу подлежат граждане мужского пола от 18 лет. Во время службы, которая длится 11 месяцев, призывники получают зарплату 300 евро, а добровольцы — 600 евро ежемесячно. Существенное отличие призвано стимулировать добровольцев идти в армию и уменьшить количество призывников.

Напомним, что в Украине глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов в начале января предлагал также провести лотерею для мобилизации. Несмотря на это, военные критически отреагировали на такую идею.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, нужно ли силой возвращать мужчин из-за границы для мобилизации в Украине.