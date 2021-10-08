В Латвии чрезвычайное положение из-за коронавируса: бороться будут радикально

В Латвии принимают решение радикальными методами бороться с коронавирусом. В стране вводится чрезвычайное положение, которое пока будет действовать на протяжении трех месяцев. Данное решение принял Совет по кризисному управлению. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Пандемия коронавируса Фото из открытых источников

Министр сообщений Латвии Талис Линкайтс заявляет, что полуторагодичная борьба с пандемией коронавируса не увенчалась победой, потому что до сих пор группы риска не вакцинированы. Пока массовая вакцинация не охватила всю страну говорить о победе над пандемией преждевременно. Латвия намерена добиться следующих показателей: вакцинация групп риска на уровне 90% и вакцинация всего населения на уровне 75%. Эти показатели позволят остановить массовое распространение коронавируса.

Глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш заявляет, что чрезвычайное положение вводится только с той целью, чтобы существенно ускорить темпы вакцинации. Стоит задача создать для людей, которые еще не вакцинированы серьезные ограничения в жизни, что в дальнейшем должно их побудить принять решение – вакцинироваться. Кришьянис Кариньш добавил, из-за большого наплыва больных коронавирусом медучреждения не могут в полной мере оказывать весь спектр медицинских услуг пациентам. Страдает вся система здравохранения.

Одно из острых решений Совета по кризисному управлению есть запрет непривитым гражданам Латвии посещать супермаркеты и большие ТРЦ. Люди, которые не вакцинированы, могут покупать только товары первой необходимости в отдельных магазинах. Также Совет призывает работодателей везде, где это возможно перевести своих работников на дистанционный уровень работы.

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