В Курской области рота солдат РФ решила сложить оружие: детали

Украинские военные в Курской области взяли в плен более сотни русских солдат. Рота приняла такое решение после того, как военное руководство покинуло их на произвол судьбы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба проекта "Хочу жить".

Российские военные в Курской области сдаются в плен ВСУ. Фото из открытых источников

Отмечается, что более ста оставленных командирами россиян приняли решение и сдались в плен вчера, 14 августа.

"Их можно понять, тяжело вести боевые действия, когда тобой командуют самодуры и казнокрады, а фланги "прикрывают" кадыровские бандиты, которые бросают всех и все, чтобы самим не быть пленниками", — говорится в сообщении.

Также в проекте упомянули имя российского генерала Лапина, который в 2022 году отвечал за оборону Харьковской области (когда произошла стремительная деоккупация региона украинскими войсками — ред.), а ныне отвечает за оборону Курска.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация в Курской области РФ, где продвигаются украинские военные, заставила российскую сторону проявлять инициативу в вопросе обмена военнопленными. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Относительно ситуации с российскими военнопленными, я не могу раскрывать детали. Но все видели эти видео, когда российские военные сдаются в плен. Опять же, представители Вооруженных сил Украины на основании Женевской конвенции берут в плен, обеспечивают права российских военнопленных. Никто их не подвергает пыткам, никто не расстреливает, в отличие от российских вооруженных сил", – высказался Лубинец.

Он добавил, что российских военнопленных, которые нуждаются в медицинской помощи, доставляют в специальные места, где ее оказывают. Затем они транспортируются в военные лагеря, которые создала Украина во исполнение Женевской конвенции. Омбудсман отметил, что "был инициативный разговор со стороны российского контрвизави" по обмену пленными.



