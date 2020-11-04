kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.11.2020

BTC/USD

14087.30

ETH/USD

402.51

LTC/USD

54.39

НБУ 04.11.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В КСУ поступило представление о нарушении конституционных норм при назначении членов НКРЭКУ
commentss НОВОСТИ Все новости

В КСУ поступило представление о нарушении конституционных норм при назначении членов НКРЭКУ

Документ подписали 50 нардепов

сегодня, 19:18
Автор:

Дмитрий Симоненко
Сегодня, 3 ноября, пресс-служба Конституционного суда Украины опубликовало текст представления об отсутствии конституционных требований в президентских указах о назначении членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Документ поддержали 50 народных избранников, среди которых глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и нардепы, представляющие эту фракцию, "Слуги народа", Оппозиционная Партия, ЕС, "Доверие" и позапартийники.
Авторы представления просят признать неконституционными указы прошлого и позапрошлого годов о назначении семи членов НКРЭКУ: Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Оксаны Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магды.
Кроме того, парламентарии просят признать неконституционными норму переходных положений закона "О НКРЭКУ" №1540-VIII от 2016 года о полномочиях президента в обеспечении работы НКРЭКУ, а также два пункта из переходных положений закона №394-IX в изменениях закона об обеспечении конституционных принципов в сфере енергетики и коммунальных услуг от 2019 года, которые касаются деятельности указанных членов НКРЭКУ.
Ранее "Комментарии" писали о том, что журналист Сергей Лещенко заявил, что целью группы народных депутатов из орбиты Рината Ахметова, которые осуществляют давление на Национальную комиссию по регулированию энергетики, является принятие незаконных решений. 

В КСУ поступило представление о нарушении конституционных норм при назначении членов НКРЭКУ

Фото: Униан


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_525_2020.pdf
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ