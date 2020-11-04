В КСУ поступило представление о нарушении конституционных норм при назначении членов НКРЭКУ

Сегодня, 3 ноября, пресс-служба Конституционного суда Украины опубликовало текст представления об отсутствии конституционных требований в президентских указах о назначении членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Документ поддержали 50 народных избранников, среди которых глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и нардепы, представляющие эту фракцию, "Слуги народа", Оппозиционная Партия, ЕС, "Доверие" и позапартийники.

Авторы представления просят признать неконституционными указы прошлого и позапрошлого годов о назначении семи членов НКРЭКУ: Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Оксаны Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магды.



Кроме того, парламентарии просят признать неконституционными норму переходных положений закона "О НКРЭКУ" №1540-VIII от 2016 года о полномочиях президента в обеспечении работы НКРЭКУ, а также два пункта из переходных положений закона №394-IX в изменениях закона об обеспечении конституционных принципов в сфере енергетики и коммунальных услуг от 2019 года, которые касаются деятельности указанных членов НКРЭКУ.

Ранее "Комментарии" писали о том, что журналист Сергей Лещенко заявил, что целью группы народных депутатов из орбиты Рината Ахметова, которые осуществляют давление на Национальную комиссию по регулированию энергетики, является принятие незаконных решений.

Фото: Униан

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