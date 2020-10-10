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Лещенко назвал депутата, который может быть причастен к давлению на НКРЭКУ

Лещенко связывает действия народных депутатов с лоббированием интересов "ДТЭК"

сегодня, 14:19
Автор:

Станислав Молчанов

Журналист Сергей Лещенко заявил, что целью группы народных депутатов из орбиты Рината Ахметова, которые осуществляют давление на Национальную комиссию по регулированию энергетики, является принятие незаконных решений. Об этом он пишет в своем Telegram-канале "Лещенко тут".

Лещенко назвал депутата, который может быть причастен к давлению на НКРЭКУ

"Об этом прямым текстом говорится в заявлении членов регулятора: такие действия народных депутатов члены НКРЭКУ связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга ДТЭК", — пишет Лещенко.

Сергей Лещенко назвал одного из народных депутатов, которые, по его мнению, осуществляют давление на НКРЭКУ.

"В последние недели связанные с Ахметовым депутаты атаковали главу комиссии Валерия Тарасюка. Одним из спикеров этой кампании является депутат от фракции Тимошенко Валентин Наливайченко", — отмечает Лещенко.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, из-за вмешательства нардепов в ее работу обратилась в ГБР. В Комиссии заявили, что регулятору препятствуют исполнять служебные обязанности.


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