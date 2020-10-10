Лещенко назвал депутата, который может быть причастен к давлению на НКРЭКУ

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Станислав Молчанов
Журналист Сергей
Лещенко заявил, что целью группы народных депутатов из орбиты Рината Ахметова,
которые осуществляют давление на Национальную комиссию по регулированию
энергетики, является принятие незаконных решений. Об этом он пишет в своем Telegram-канале "Лещенко
тут".
Сергей Лещенко
назвал одного из народных депутатов, которые, по его мнению, осуществляют
давление на НКРЭКУ.
Напомним, Национальная
комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и
коммунальных услуг, из-за вмешательства нардепов в ее работу обратилась
в ГБР. В Комиссии заявили, что регулятору препятствуют исполнять служебные
обязанности.
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