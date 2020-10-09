НКРЭКУ из-за вмешательства нардепов в ее работу обратилась в ГБР

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Станислав Молчанов
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг обратилась в Государственное бюро расследований относительно вмешательства народных депутатов в деятельность регулятора. Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ.
Так, члены НКРЭКУ обратились с заявлением о незаконном влиянии народных депутатов на деятельность регулятора якобы с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей и добиться принятия незаконных решений.
Отмечается, что в последнее время указанная группа народных депутатов системно совершает публичное и непубличное давление на членов НКРЭКУ. Такие действия народных депутатов члены НКРЭКУ связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга "ДТЭК".
В сообщении подчеркивается, что, учитывая имеющиеся обстоятельства, члены НКРЭКУ защищают свои права и деловую репутацию, гарантированную им законом.
Отмечается, что обращение не имеет политического контекста, а только призывает о защите личных прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины для каждого гражданина.
Напомним, близкий к ДТЭК Ахметова депутат требует уволить главу НКРЭКУ Тарасюка.
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