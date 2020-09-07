В Крыму ввели жесткие ограничения на подачу воды

Жесткие ограничения на подачу питьевой воды ввели в Крыму. Почасовой график вводят в Бахчисарайском и Симферопольском районах, а также в самом Симферополе. Об этом говорится на сайте оккупационной администрации полуострова.

С сегодняшнего дня вода в кранах жителей указанных районов будет появляться только утром и вечером. Воспользоваться ею, скажем, в Симферополе можно будет в течение трех часов. Сначала воду включат с 6 до 9 утра. Потом - с 18.00 до 21.00. При этом, по данным оккупационных властей, должен снизиться уровень потребления. Если при стандартных условиях это было 160 тысяч кубометров в сутки, то теперь этот показатель должен оставаться на уровне примерно 100 тысяч кубометров.

Вода в Крыму. Фото: Getty images

Ввести такие ограничения пришлось из-за сильной засухи. Дождей на полуострове практически не было. Местные водоемы из-за этого значительно обмелели.

Напомним, что материковая Украина не подает пресную воду на оккупированный полуостров с момента аннексии в 2014 году. Возобновить поставки власти обещают, только если Россия вернет Крым Украине. Также пересмотреть решение могут в случае гуманитарного кризиса. Как писали "Комментарии" ранее, такого в Крыму сейчас нет. Кто же на самом деле страдает от дефицита пресной воды на острове пояснил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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