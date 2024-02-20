В крупнейших торговых сетях Украины не хватает мужчин: почему возникла проблема

Крупнейшие торговые сети столкнулись с кризисом персонала. Для работы в АТБ, Auchan и Comfy не хватает мужчин. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes Ukraine".

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Отмечается, основные проблемы на тех направлениях работы, где нужны мужчины призывного возраста.

Среди причин кризиса персонала – выезд украинцев за границу, падение потребительского спроса и нежелание мужчин устраиваться на официальную работу, свидетельствуют данные совместного исследования Ассоциации ритейлеров Украины и сайта вакансий robota.ua.

По его данным, в январе 2023 года на одну вакансию в ритейле претендовало пять человек. В течение года количество претендентов постоянно падало, пока не достигло отметки 2,1 человека на одну вакансию в декабре. Таким образом, в декабре 2023 года количество вакансий в ритейле возобновилось на 94% по сравнению с довоенным периодом, говорится в публикации.

В материале говорится, мужчины не хотят официально оформляться на работу, потому что компания подает информацию в Территориальный центр комплектования, говорит начальник управления по корпоративным коммуникациям АТБ Сергей Демченко.

В январе 2024 года, по данным Work.ua, работодатели опубликовали 91021 вакансию. Это на 6% меньше, чем было в декабре 2023 года, и на 7% меньше января 2022 года. По количеству предложений работы рынок труда восстановился на 93%. Но по-прежнему это восстановление происходит неравномерно.

В рейтинге должностей с высокими зарплатами (более 70 000 грн) – должности специалистов для Сил обороны Украины: пилот дрона, стрелок, гранатометчик, минометчик.

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