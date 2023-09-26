В конфликте заинтересована Россия: Науседа снова обратился с призывом к Зеленскому и Дуде

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Польшу и Украину как можно скорее прийти к решению проблемы зернового кризиса и прекратить ненужные споры, от чего выигрывает только путинский режим. Москва только радуется разногласиям двух стран. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет LRT, цитируя литовского президента.

Гитанас Науседа. Фото: из открытых источников

Гитанас Науседа обратил внимание, что в последнее время дискуссия между Польшей и Украиной становится все более язвительной и взаимной. Президент Литвы рассказал, что у него состоялся прямой разговор, как с Анджеем Дудой, так и Владимиром Зеленским, он призвал их уйти от взаимных обид и оскорблений, перестать обострять ситуацию, попытаться вначале стабилизировать ее, а затем вернуться к нормальному диалогу на двусторонней основе, попытаться подойти к спорному вопросу конструктивно.

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По словам литовского лидера, Запад не заинтересован в этом конфликте.

"Мы все хотим одного и того же — скорейшей победы Украины в войне против России. Кто заинтересован в этом конфликте? Единственный субъект — это РФ. Ну, может быть, еще Беларусь, но я ее уже не рассматриваю отдельно", — заявил президент Литвы.

Читайте также на портале "Комментарии" — зерновой конфликт, который набрал обороты между Украиной и Польшей после жестких выпадов со стороны политиков и чиновников обоих стран, сейчас, похоже, пытаются погасить. При этом Польша готова предоставлять транзитные коридоры, но не намерена отменить запрет на экспорт украинской аграрной продукции на свою территорию. Как Киеву наладить отношения с Варшавой и другими странами, поставившими наш экспорт на паузу? Какой выход из ситуации видится наиболее рациональным? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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