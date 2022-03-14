В Киевской городской военной администрации рассказали о единственном варианте – русским взять Киев

Путин может попытаться добиться своей цели и захватить Киев только в том случае, если соберет все имеющиеся человеческие ресурсы и сосредоточит их на подступах к столице. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "НВ" рассказал глава Киевской городской военной администрации генерал Николай Жирнов.

Николай Жирнов. Фото: НВ

Глава Киевской городской военной администрации заявил, что он категорически не согласен с утверждением советника главы ОП Подоляка о том, что Киев уже находится в облоге. На самом деле это не так. Ближе всего противник продвинулся по Житомирскому направлению. Кроме того, противнику так и не удалось взять очень важную Одесскую трассу. Очень похожая ситуация по Обуховском и Бориспольськом направлении.

Жирнов отметил, для того, чтобы взять Киев агрессор должен создать внутреннее и внешнее кольцо окружения. Следовательно, силы тех, кто пытается взять Киев, должны быть в 5-7 раз больше, чем обороняющихся. На данный момент этого и близко нет. Сейчас группировка войск, которая обороняет столицу Украины в разы больше тех войск, которые время от времени пытаются штурмовать столицу.

По словам Жирнова, единственный вариант, когда враг может иметь успех – это, когда Путин даст команду собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти в Киев. Это выполнить очень трудно, даже для такой огромной страны, как РФ.

Николай Жирнов обратил внимание, что в городе очень сложно вести огонь, маневрировать, снабжать боеприпасами, продовольствием и горючим. Россия уже имеет горький опыт такие боев в Сирии и Чечне.

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