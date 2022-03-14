logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Киевской городской военной администрации рассказали о единственном варианте – русским взять Киев
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киевской городской военной администрации рассказали о единственном варианте – русским взять Киев

Существует вариант, что противник хочет оцепить Киев, держать осаду и выставить просто политические требования

сегодня, 16:27
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Путин может попытаться добиться своей цели и захватить Киев только в том случае, если соберет все имеющиеся человеческие ресурсы и сосредоточит их на подступах к столице. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "НВ" рассказал глава Киевской городской военной администрации генерал Николай Жирнов. 

В Киевской городской военной администрации рассказали о единственном варианте – русским взять Киев

Николай Жирнов. Фото: НВ

Глава Киевской городской военной администрации заявил, что он категорически не согласен с утверждением советника главы ОП Подоляка о том, что Киев уже находится в облоге. На самом деле это не так. Ближе всего противник продвинулся по Житомирскому направлению. Кроме того, противнику так и не удалось взять очень важную Одесскую трассу. Очень похожая ситуация по Обуховском и Бориспольськом направлении.

Жирнов отметил, для того, чтобы взять Киев агрессор должен создать внутреннее и внешнее кольцо окружения. Следовательно, силы тех, кто пытается взять Киев, должны быть в 5-7 раз больше, чем обороняющихся. На данный момент этого и близко нет. Сейчас группировка войск, которая обороняет столицу Украины в разы больше тех войск, которые время от времени пытаются штурмовать столицу. 

По словам Жирнова, единственный вариант, когда враг может иметь успех – это, когда Путин даст команду собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти в Киев. Это выполнить очень трудно, даже для такой огромной страны, как РФ.

Николай Жирнов обратил внимание, что в городе очень сложно вести огонь, маневрировать, снабжать боеприпасами, продовольствием и горючим. Россия уже имеет горький опыт такие боев в Сирии и Чечне.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МВД рассказали, какая главная задача поставлена Кремлем перед оккупантами на ближайшие 2-3 недели.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/voyna-rossiji-proti-ukrajini-chi-mozhut-kijiv-vzyati-v-oblogu-novini-ukrajini-50224697.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!