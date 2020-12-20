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Главная Новости Общество события В Киеве возле рынка "Столичный" началась акция протеста из-за пророссийских собственников недвижимости
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В Киеве возле рынка "Столичный" началась акция протеста из-за пророссийских собственников недвижимости

Протестующие пытаются обратить внимание общественности на пророссийских владельцев рынка

сегодня, 21:52
Автор:

Владимир Лавский

В Киеве 19 декабря началась бессрочная акция протеста возле рынка "Столичный". Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

В Киеве возле рынка "Столичный" началась акция протеста из-за пророссийских собственников недвижимости

Акция проходит под лозунгом "Продаешь и покупаешь на "Столичном" — финансируешь войну на Донбассе". С полсотни бойцов Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" установили большую палатку на обочине Кольцевой дороги, развернули плакаты и раздают листовки.

Протестующие говорят, что по их информации "Столичный рынок" до сих пор принадлежит криминальному авторитету Юрию Иванющенко, более известному под прозвищем "Юра Енакиевский". Этот соратник экс-президента Виктора Януковича скрывается от украинских правоохранительных органов в России, а его немалое состояние является источником финасирования российской армии и сепаратистов на Донбассе.

"Акция бессрочная. Мы будем здесь стоять до тех пор пока правоохранительные органы не возьмутся за дирекцию рынка и сделают невозможным финансирование террористов", — говорит пресс-секретарь ДУК" Правый Сектор "Диана Виноградова.

На рынке закупают продукты розничные торговцы и продают их киевлянам. Таким образом столичные жители, не осознавая того, финансируют войну против Украины. Пикетчики-ветераны российско-украинской войны призывают покупателей больше не ездить на рынок за закупками. И обещают, что с 1 января 2021 все авто, которые будут находиться на рынке "Столичный", автоматически окажутся в электронной базе "Я поддерживаю оккупантов".

Как ранее сообщали "Комментарии", в Киеве на Майдане независимости протестовали предприниматели. 


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Источник: https://apostrophe.ua/news/society/kiev/2020-12-19/ne-finansiruj-vojnu-protiv-ukrainy-v-kieve-u-rynka-stolichnyj-nachalas-bessrochnaya-akciya-protesta/218190
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