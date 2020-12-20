В Киеве возле рынка "Столичный" началась акция протеста из-за пророссийских собственников недвижимости

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Владимир Лавский
В Киеве 19 декабря началась бессрочная акция протеста возле рынка "Столичный". Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".
Акция проходит под лозунгом "Продаешь и покупаешь на "Столичном" — финансируешь войну на Донбассе". С полсотни бойцов Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" установили большую палатку на обочине Кольцевой дороги, развернули плакаты и раздают листовки.
Протестующие говорят, что по их информации "Столичный рынок" до сих пор принадлежит криминальному авторитету Юрию Иванющенко, более известному под прозвищем "Юра Енакиевский". Этот соратник экс-президента Виктора Януковича скрывается от украинских правоохранительных органов в России, а его немалое состояние является источником финасирования российской армии и сепаратистов на Донбассе.
На рынке закупают продукты розничные торговцы и продают их киевлянам. Таким образом столичные жители, не осознавая того, финансируют войну против Украины. Пикетчики-ветераны российско-украинской войны призывают покупателей больше не ездить на рынок за закупками. И обещают, что с 1 января 2021 все авто, которые будут находиться на рынке "Столичный", автоматически окажутся в электронной базе "Я поддерживаю оккупантов".
Как ранее сообщали "Комментарии", в Киеве на Майдане независимости протестовали предприниматели.
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