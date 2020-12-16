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Протесты предпринимателей на Майдане и разгон силовиками: реакция соцсетей (ФОТО)

Мысли среди пользователей разделились: кто-то поддерживает протесты, кто высмеивает их

сегодня, 13:49
Автор:

Вечканова Елена

Протесты предпринимателей на Майдане и разгон силовиками: реакция соцсетей (ФОТО)

Пользователи соцсетей об акции #SaveФОП. Фото: Цензор.НЕТ

На Майдане начались протесты движения #SaveФОП, созданный в поддержку предпринимателей. Люди требуют власть отказаться от запрета на предпринимательскую деятельность во время карантина, что введут после Нового года.

Известно, что участников акции пытались разогнать представители правоохранительных органов. Издание "Комментарии" решило рассказать читателям, какие же настроения относительно протестов предпринимателей выражают пользователи социальных сетей.


Председатель Всеукраинского объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса "Фортеця" Оксана Продан возмущена противостоянием предпринимателей и силовиков, о чем написала на Facebook. По ее мнению, такое развитие событий можно было предотвратить. Продан убеждена: единственный выход из этой ситуации теперь — это восстановление системного диалога между властью и всем бизнесом.

Ожидаемо, что даже в комментариях к посту мысли пользователей разделились. Нашлись и те, кто говорит о том, что участники протестов находятся на Майдане за деньги.

Протесты предпринимателей на Майдане и разгон силовиками: реакция соцсетей (ФОТО) - фото 2


Протесты предпринимателей на Майдане и разгон силовиками: реакция соцсетей (ФОТО) - фото 3

Есть и те, кого интересуют "дела насущные".

Протесты предпринимателей на Майдане и разгон силовиками: реакция соцсетей (ФОТО) - фото 4

Общественный деятель Екатерина Шевчук на своей FB-странице выразила мнение, что посленовогодний карантин — не единственная причина протестов предпринимателей.

Протесты предпринимателей на Майдане и разгон силовиками: реакция соцсетей (ФОТО) - фото 5

О столкновениях представителей малого бизнеса и правоохранителей высказался и политический эксперт Виктор Бобыренко. Он убежден, что разгон силовиками — не что иное, как психологическая проверка на прочность.

Конечно, не обошлось в соцсетях и без шуток на грани сарказма, как это характерно для украинцев.

Протесты предпринимателей на Майдане и разгон силовиками: реакция соцсетей (ФОТО) - фото 6
Протесты предпринимателей на Майдане и разгон силовиками: реакция соцсетей (ФОТО) - фото 7
Протесты предпринимателей на Майдане и разгон силовиками: реакция соцсетей (ФОТО) - фото 8
Протесты предпринимателей на Майдане и разгон силовиками: реакция соцсетей (ФОТО) - фото 9
Протесты предпринимателей на Майдане и разгон силовиками: реакция соцсетей (ФОТО) - фото 10
Протесты предпринимателей на Майдане и разгон силовиками: реакция соцсетей (ФОТО) - фото 11
Протесты предпринимателей на Майдане и разгон силовиками: реакция соцсетей (ФОТО) - фото 12
Протесты предпринимателей на Майдане и разгон силовиками: реакция соцсетей (ФОТО) - фото 13


Интересно, что многие пользователи Twitter провели параллели с нынешним "Налоговым майданом" и Евромайданом 2013-2014 годов.

Протесты предпринимателей на Майдане и разгон силовиками: реакция соцсетей (ФОТО) - фото 14
Протесты предпринимателей на Майдане и разгон силовиками: реакция соцсетей (ФОТО) - фото 15
Протесты предпринимателей на Майдане и разгон силовиками: реакция соцсетей (ФОТО) - фото 16
Протесты предпринимателей на Майдане и разгон силовиками: реакция соцсетей (ФОТО) - фото 17
Протесты предпринимателей на Майдане и разгон силовиками: реакция соцсетей (ФОТО) - фото 18

Напомним, ранее "Комментарии" делились подборкой мемов о гололеде в Киеве.

Также на портале можно найти реакцию соцсетей на тему январского локдауна.


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