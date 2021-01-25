В столице на нескольких улицах появился новый дорожный знак 1.40, который предупреждает водителей об изменении покрытия на дороге. Об этом сообщила служба КГГА.

В Киеве появился новый дорожный знак. Фото: www.facebook.com/kyivtransportDTI

По данным пресс-службы, его установили на Подольском спуске, улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской.

В Департаменте транспортной инфраструктуры также отметили, что данный знак был необходим по той причине, что те участки дороги, где есть различные дорожные покрытия, являются крайне опасными и могут привести к аварии.





"Резкое изменение покрытия, особенно при ухудшении погодных условий, может привести к ДТП. Киевская городская власть разработала и инициировала включение знака 1.40 в Правила дорожного движения. Увидев такой знак, водитель должен снизить скорость", – объяснили в департаменте.

В КГГА также добавили, что похожие дорожные знаки установлены и на территории Евросоюза.

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Также мы писали, как бы могла выглядеть киевская подземка в СССР. В Сети опубликовали снимки, которые демонстрируют, как бы выглядел метрополитен в СССР. Глядя на схемы, можно увидеть, где именно собирались открывать новые станции метро. Но самое удивительное, что уже тогда планировали построить метро на Троещину, которого нет до сих пор.

В 1980 году была создана предварительная схема развития метро в XI-XIV пятилетках. Там есть Подольско-Воскресенская линия, которую планировали построить через "Красную площадь" ("Контрактовую площадь").

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