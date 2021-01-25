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Любовь Блажко
В столице на нескольких улицах появился новый дорожный знак 1.40, который предупреждает водителей об изменении покрытия на дороге. Об этом сообщила служба КГГА.
В Киеве появился новый дорожный знак. Фото: www.facebook.com/kyivtransportDTI
По данным пресс-службы, его установили на Подольском спуске, улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской.
В Департаменте транспортной инфраструктуры также отметили, что данный знак был необходим по той причине, что те участки дороги, где есть различные дорожные покрытия, являются крайне опасными и могут привести к аварии.
В КГГА также добавили, что похожие дорожные знаки установлены и на территории Евросоюза.
Как сообщало издание "Комментарии", Афганистан запретил номерные знаки с числом 39. В текущем месяце вице-президент Афганистана Амрулла Салех официально запретил выдавать в стране автомобильные знаки с числом 39, и граждане наконец-то выдохнули. С чем же связан этот запрет?
Также мы писали, как бы могла выглядеть киевская подземка в СССР. В Сети опубликовали снимки, которые демонстрируют, как бы выглядел метрополитен в СССР. Глядя на схемы, можно увидеть, где именно собирались открывать новые станции метро. Но самое удивительное, что уже тогда планировали построить метро на Троещину, которого нет до сих пор.
В 1980 году была создана предварительная схема развития метро в XI-XIV пятилетках. Там есть Подольско-Воскресенская линия, которую планировали построить через "Красную площадь" ("Контрактовую площадь").
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