В Киеве полиция усилила меры безопасности

Полиция Киева перешла на усиленный режим патрулирования улиц. Порядок в столице будут обеспечивать патрули полиции совместно с бойцами Нацгвардии. Для обеспечения порядка привлекут также кинологов и взрывотехников. Усиленный режим вводится в связи с ранее анонсируемыми массовыми акциями. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции.

В соответствии с ранее поданных заявок сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, правоохранители, в том числе и кинологи, взрывотехники и полиция диалога усилили меры безопасности на локациях проведения мероприятий.

Организаторы митингов и акций предупредили, что в своих мероприятиях будут задействовать автотранспорт. В связи с этим, движение на некоторых улицах в Киеве может быть затруднено. Полицейские просят водителей учитывать данное неудобство и планировать объездные маршруты.

Напомним, ранее президент Зеленский предположил, что решения Конституционного суда могут привести к массовым акциям протеста. В свою очередь члены КС начали готовиться к следующим протестам и заказали металлические решетки на первый этаж здания суда.

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