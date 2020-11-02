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Подготовка к новым протестам: Конституционный суд заказал решетки на 49 тысяч гривен

Конституционный суд Украины решил подготовиться к новым беспорядкам и заказал металлические решетки на окна и двери

сегодня, 12:25
Автор:

Кириєнко Анна

Конституционный суд занимается активной подготовкой к новым протестам. Об этом стало известно из системы Прозорро, где 30 октября сразу же после протеста появилось сообщение о соглашении с ООО "Трейд тулс". Представители Конституционного суда закупились решетками на окна и двери на 49 тысяч гривен. Выполнить заказ, и установить решетки должны в течение пяти рабочих дней.

Подготовка к новым протестам: Конституционный суд заказал решетки на 49 тысяч гривен

Фото: 112 Украина

Напомним, что в пятницу, 30 октября у КСУ состоялся масштабный протест. Люди вышли к зданию Конституционного суда, чтобы обжаловать решение об отмене уголовной ответственности за ложное декларирование. Протестующие в качестве подручных материалов использовали дымовые шашки и презервативы.

Митингующие также планируют выйти к зданию и завтра. Третьего ноября суд будет рассматривать и оценивать конституционность закона о языке. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции стало известно, что КСУ хочет отменить этот закон. На такие действия митингующие уже придумали лозунг: "Посягаете на язык? Вам дорога в Ростов!".

Помогут ли решетки Конституционному суду, будем наблюдать завтра.

Читайте мнения экспертов, чем закончится противостояние Зеленского и КСУ.



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