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В Киеве почти тысяча новых заболевших: Минздрав настаивает на ужесточении карантина

В Украине рекомендуют ввести жесткий карантин и "часы для пожилых"

сегодня, 11:14
Автор:

Сергей Медведев

Эпидемия коронавируса не утихает. С каждым днем статистика заболеваемости становится все тревожней. В Киеве за сутки зарегистрировали 983 новых больных COVID-19, 11 человек умерли. На сегодня в столице уже 41 373 подтвержденных случая заболевания.

В Киеве почти тысяча новых заболевших: Минздрав настаивает на ужесточении карантина

В связи с ростом числа заболевших Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров усилить карантинные ограничения. С таким заявлением выступил  главный государственный санврач Виктор Ляшко.

"Ситуация с распространением коронавирусной болезни ухудшается, и не только в Украине. Несмотря на рекордный для Украины показатель количества выздоровевших, в больницах на лечении продолжают пребывать более 27 тыс. человек. Сегодня мы хотим предложить правительству установить дополнительные карантинные ограничения в Украине – ограничение деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ", — сказал он.

В ведомстве также инициируют запрет на проведение массовых мероприятий, спортзалов и бассейнов. Под запрет на деятельность попаду и те заведения, которые не соблюдают предписанные противоэпидемические ограничения.

Также, одной из мер по противодействию эпидемии в Минздраве считают ввод специальных "часов для пожилых".

Ляшко уточнил, что Минздрав будет "рекомендовать субъектам хозяйствования внедрить отдельное время для обслуживания людей старше 60 лет – с 10:00 до 12:00. Это не будет запрещать людям пожилого возраста посещать магазины в другое время".

Как сообщал портал "Комментарии", новый день и новый рекорд коронавируса в Украине. За сутки врачи обнаружили еще 9850 инфицированных. И это больше чем в любой другой день с начала пандемии.


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