В Киеве от коронавируса умерли родители 12 детей

Коронавирус нес жизни супружеской четы переселенцев из Макеевки Донецкой области, которые воспитывали 12 детей. Об этом в новостях "Сегодня" сообщает Елизавета Герасимьюк.

COVID-19 унес жизни супружеской четы

В киевской Александровской больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась многодетная мать Диана Родикова-Ермакова.

Неделю женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне у нее отказали почки, а коронавирус поразил легкие на 95%. Ее супруг Владимир Родиков скончался от коронавируса чуть больше недели назад – 20 марта.

Супруги были основателями детского дома семейного типа и воспитывали 12 детей – пятерых биологических и семерых приемных. Известно, что после смерти родителей старшая дочь, которая уже является совершеннолетней, вместе с мужем решили взять опекунство над несовершеннолетними братьями и сестрами.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине до 15 апреля будет длиться обострение ситуации с коронавирусом. Минздрав ожидает роста количества больных на Covid-19 в течение ближайших двух недель. Ранее нардеп Михаил Радуцкий заявил, что новые мутации коронавируса в будущем могут провоцировать новые волны эпидемии. По его словам, пик коронавируса в Украине еще не наступил. Он отметил, что если сейчас снять часть карантинных ограничений, то это может спровоцировать новую вспышку Covid-19. Особенно это касается западных областей, в которых активный трафик с соседними странами.

Ранее ученые Израиля выявили новые мутации коронавируса Covid-19.





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