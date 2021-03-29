В Киеве от коронавируса умерли родители 12 детей

BTC/USD
57647.69
ETH/USD
1811.90
LTC/USD
194.90
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.10
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Коронавирус нес жизни супружеской четы переселенцев из
Макеевки Донецкой области, которые воспитывали 12 детей. Об этом в новостях
"Сегодня" сообщает Елизавета Герасимьюк.
COVID-19 унес жизни супружеской четы
В киевской Александровской больнице от осложнений, вызванных
коронавирусной инфекцией, скончалась многодетная мать Диана Родикова-Ермакова.
Неделю женщина была подключена к аппарату искусственной
вентиляции легких. Накануне у нее отказали почки, а коронавирус поразил легкие
на 95%. Ее супруг Владимир Родиков скончался от коронавируса чуть больше недели
назад – 20 марта.
Супруги были основателями детского дома семейного типа и
воспитывали 12 детей – пятерых биологических и семерых приемных. Известно, что
после смерти родителей старшая дочь, которая уже является совершеннолетней,
вместе с мужем решили взять опекунство над несовершеннолетними братьями и
сестрами.
Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине до 15 апреля будет длиться обострение ситуации с коронавирусом. Минздрав ожидает роста количества больных на Covid-19 в течение ближайших двух недель. Ранее нардеп Михаил Радуцкий заявил, что новые мутации коронавируса в будущем могут провоцировать новые волны эпидемии. По его словам, пик коронавируса в Украине еще не наступил. Он отметил, что если сейчас снять часть карантинных ограничений, то это может спровоцировать новую вспышку Covid-19. Особенно это касается западных областей, в которых активный трафик с соседними странами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости