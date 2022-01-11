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В Киеве избили и ограбили известного журналиста: в каком он состоянии

Стало известно, что жертвой нападавших стал известный журналист Андрей Куликов

сегодня, 11:42
Автор:

Людмила Слободенюк
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В полиции сообщили о грабеже — в столице мужчину избили, отобрали телефон, банковские карты и три тысячи гривен наличными. Как стало известно порталу "Комментарии", жертвой нападения стал известный в Украине журналист Андрей Куликов.

В Киеве избили и ограбили известного журналиста: в каком он состоянии

Андрей Куликов. Фото с сайта "Детектор медиа"

Нападение произошло в Шевченковском районе Киева. Неизвестные подошли к Андрею Куликову и попросили у него "подкурить". Журналист им отказал, после чего на него напали, избили и отняли все ценное, что он имел при себе. Его даже вынудили сказать пин-код к банковской карточке. Сейчас нападавших уже разыскали. Они прятались в одном из киевских хостелов. По состоянию на сегодняшний день стало известно, что их по решению суда уже взяли под стражу. Санкция статьи, возбужденная правоохранителями, предусматривает шесть лет лишения свободы.

"Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это ранее судимый за ограбление, кражи и незаконный оборот наркотиков 23-летний уроженец Николаевской области, и 23-летний житель Волынской области, который сейчас находится в статусе обвиняемого за кражу. В настоящее время правоохранители проверяют причастность еще двух человек к совершению данного уголовного преступления", — сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Что касается Андрея Куликова, то он уже пришел в себя и продолжает работать. Это нападение он никак не связывает со своей профессиональной деятельностью.

Напомним, Андрей Куликов является опытным журналистом, возглавляет Комиссию по журналистской этике, а также является одним из основателей "Громадського радио".

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Источник: https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/4709066625815738
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