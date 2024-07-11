В Киев приехал главный оппонент Орбана: куда отправился и что пообещал

В украинскую столицу приехал лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр. Как передает портал "Комментарии", об этом политик сам сообщил в Facebook.

Петер Мадяр. Фото: Facebook Peter Magyar

Согласно сообщению, Мадяр первым делом отправился к стене памяти возле Михайловского собора. Там он почтил память павших украинских защитников.

Также политик провел онлайн включение из центра Киева. Также Мадяр приехал в детскую больницу "Охматдет", где пообщался с руководством медучреждения. Весь визит транслировался онлайн на страничке политике в Facebook. Во время разговора с руководством больницы Мадяр пообещал поддержать медучреждение.

Отметим, что накануне Петер Мадяр на своей странице в Facebook опубликовал фото на фоне автомобилей скорой помощи. Он подписал снимок так: "Пункт назначения: Киев".

Накануне политик анонсировал свой визит, заявив, что его целью будет гуманитарная акция на фоне российского удара по детской больнице "Охматдет". Во время нее он привезет медицинское оборудование и гуманитарную помощь украинским больницам.

Кроме того, Мадяр сделал вклад в размере 1 миллиона венгерских форинтов (более 112 тысяч гривен) в венгерский фонд "Медспот", который также присоединится к помощи украинским больницам.

"Вчерашняя ужасная российская ракетная атака на детскую больницу в Киеве повергла в шок всех. Ни один ребенок не воюет. Это не их вина. У них даже не было шанса выжить. Мы, венгры, правые и левые, вместе отвергаем насилие и войну. Мы солидарны, что здоровье и безопасность детей являются нашим приоритетом", — писал венгерский политик.

Читайте также на портале "Комментарии" — главный венгерский оппозиционер Петер Мадяр заявил, что не поддерживает предоставление военной помощи Украине.



