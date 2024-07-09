Главный оппонент Орбана собрался в Киев после атаки на Охматдет: детали

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Кравцев Сергей
Венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр заявил, что отправится в Киев от имени партии ТИСА и всего венгерского народа. Политик говорит, что якобы он не может не приехать в украинскую столицу с благотвоительной миссией, учитывая ужасный российский ракетный удар по детской больнице в Киеве. Как передает портал "Комментарии", об этом Петер Мадьяр сообщил у себя в Facebook.
Петер Мадьяр. Фото: из открытых источников
Он добавил, что абсолютно все венгры, независимо от того, какие взгляды они поддерживают – правые или левые, совместно отвергают насилие и войну. Они солидарны в том, что здоровье и безопасность детей – важнее всего. Именно поэтому, по словам Петера Мадьяра, ему и пришла идея организовать чрезвычайную гуманитарную акцию.
Стоит отметить, что многолетний инсайдер венгерской партии власти "Фидес", Петер Мадьяр ворвался на политическую сцену Венгрии в феврале, когда обвинил правительство в широкомасштабной коррупции и управлении централизованной пропагандистской машиной.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Венгрии на выборах в Европейский парламент правящая партия премьер-министра Виктора Орбана утратила позиции. В стране может появиться новый политик, который намерен бросить вызов длительному доминированию нынешнего главы правительства.
Также издание "Комментарии" сообщало – главный венгерский оппозиционер Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает предоставление военной помощи Украине. Однако добавил, что согласен с правом Украины на защиту своих территорий в войне против России.
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