Главный оппонент Орбана собрался в Киев после атаки на Охматдет: детали

Венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр заявил, что отправится в Киев от имени партии ТИСА и всего венгерского народа. Политик говорит, что якобы он не может не приехать в украинскую столицу с благотвоительной миссией, учитывая ужасный российский ракетный удар по детской больнице в Киеве. Как передает портал "Комментарии", об этом Петер Мадьяр сообщил у себя в Facebook.

Петер Мадьяр. Фото: из открытых источников

"Нет детей на войне. Они не могут этому противостоять. У них даже не было шанса выжить. Как отец, я не могу иначе", – написал политик.

Он добавил, что абсолютно все венгры, независимо от того, какие взгляды они поддерживают – правые или левые, совместно отвергают насилие и войну. Они солидарны в том, что здоровье и безопасность детей – важнее всего. Именно поэтому, по словам Петера Мадьяра, ему и пришла идея организовать чрезвычайную гуманитарную акцию.

"С помощью фонда "Медспот" мы доставляем значительное количество медицинского оборудования в местные больницы, которые в нем больше всего нуждаются. От своего имени, как физического лица, предлагаю Фонду 1 млн форинтов", – сообщил политик.

Стоит отметить, что многолетний инсайдер венгерской партии власти "Фидес", Петер Мадьяр ворвался на политическую сцену Венгрии в феврале, когда обвинил правительство в широкомасштабной коррупции и управлении централизованной пропагандистской машиной.

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Также издание "Комментарии" сообщало – главный венгерский оппозиционер Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает предоставление военной помощи Украине. Однако добавил, что согласен с правом Украины на защиту своих территорий в войне против России.



