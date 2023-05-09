В Киев прибыла Президент Еврокомиссии: основная цель визита

Об этом она сообщила в Twitter, пишут "Комментарии".



Урсула фон дер Ляен. Фото з Twitter

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"Хорошо снова оказаться в Киеве. Где ценности, которые мы ценим, защищаются каждый день. Это уместное место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение Президента Украины Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы и здесь, в Украине", — подчеркнула президент Еврокомиссии.

По информации нескольких СМИ, Урсула фон дер Ляен не случайно избрала 9 мая для визита в Киев.

"Мое присутствие в Киеве сегодня, 9 мая, является символическим, но также оно является признаком очень важной и очень практической реальности: ЕС работает бок о бок с Украиной по многим вопросам.", — сказала Урсула фон дер Ляен, в присутствии журналистов.

В то же время, среди основных целей приезда: обсуждение с руководством Украины ключевых направлений сотрудничества, предоставление финансовой поддержки для восстановления украинского государства и тема ответственности россии за совершенные преступления.

В ходе дискуссии также будут определены пути для ускорения переговоров с Украиной относительно ее вхождения в ЕС.

" Мы продолжаем увеличивать давление на Россию. Это один из пунктов, о которых я проинформирую Президента Зеленского. Фокус (внимания) будет сейчас сделан на жесткой имплементации санкций и принятии мер, чтобы не допустить их обхода. Мы решительно настроены закрыть существующие пробелы", — подытожила Президент Еврокомиссии.

Как напомним, это уже пятый визит Урсулы фон дер Ляен в Украину за период большой войны. В последний раз, она приезжала в Киев 2 февраля 2023 года.

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