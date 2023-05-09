В Киев прибыла Президент Еврокомиссии: основная цель визита

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Белоокая Ира
Об этом она сообщила в Twitter, пишут "Комментарии".
Урсула фон дер Ляен. Фото з Twitter
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По информации нескольких СМИ, Урсула фон дер Ляен не случайно избрала 9 мая для визита в Киев.
В то же время, среди основных целей приезда: обсуждение с руководством Украины ключевых направлений сотрудничества, предоставление финансовой поддержки для восстановления украинского государства и тема ответственности россии за совершенные преступления.
В ходе дискуссии также будут определены пути для ускорения переговоров с Украиной относительно ее вхождения в ЕС.
Как напомним, это уже пятый визит Урсулы фон дер Ляен в Украину за период большой войны. В последний раз, она приезжала в Киев 2 февраля 2023 года.
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