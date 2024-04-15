В какой области Украины живут самые обеспеченные пенсионеры

Согласно данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), средний размер пенсий в Украине на 1 апреля 2024 года составляет 5 743,27 гривны. Всего пенсионные выплаты получают более 10 миллионов украинцев.

Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии

Жители Киева имеют наибольшие средние пенсионные выплаты в размере 7 847,68 гривны. В других регионах ситуация следующая:

Ровенская область — 7 205,37 гривны,

Донецкая область — 7 017,36 гривны,

Луганская область — 6 524,80 гривны,

Днепропетровская область — 6 332,81 гривны

Житомирская область — 6 241,93 гривны.

Самые низкие пенсионные выплаты зафиксированы в Тернопольской области, где средняя пенсия составляет 4 399,66 гривны, что заметно ниже среднего уровня по стране. В общем, в 16 областях Украины средний размер пенсий ниже национального показателя.

В текущем году пенсии украинцев выросли, особенно благодаря индексации в марте. Повышение пенсий варьировалось от 100 до 1 500 гривен. Отдельное внимание уделено увеличению выплат для пожилых людей старше 70 лет, которым полагаются дополнительные надбавки. Например, пенсионерам от 70 до 74 лет добавляют по 300 гривен, от 75 до 79 лет — по 456 гривен, а после 80 лет — по 570 гривен.

Кроме того, более половины украинских пенсионеров на заслуженном отдыхе получают менее 4 тысяч гривен. И должны как-то понимать, как прожить на такие деньги. Однако есть и те, кто имеет пенсию более чем в 100, а то и в 200 тысяч гривен. В частности средняя пенсия судьи в Украине составляет более 100 тыс. грн. А некоторые могут получать более 200 тыс. грн. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет OBOZ.UA.

Ранне “Комментарии” писали, что в Украине, согласно последним данным Пенсионного фонда, определенная категория граждан имеет право на досрочный выход на пенсию. Эта возможность доступна не всем, но она предоставляет значительные льготы тем, кто подпадает под установленные критерии.