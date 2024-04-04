Кто в Украине может досрочно выйти на пенсию: подробности

В Украине, согласно последним данным Пенсионного фонда, определенная категория граждан имеет право на досрочный выход на пенсию. Эта возможность доступна не всем, но она предоставляет значительные льготы тем, кто подпадает под установленные критерии.

Досрочный уход на пенсию

Среди тех, кто может претендовать на досрочную пенсию, выделяются:

- Люди с инвалидностью зрения I группы, которым разрешено уходить на пенсию на 10 лет раньше для мужчин и на 15 лет раньше для женщин от установленного пенсионного возраста.

- Женщины, родившие и воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, а также матери детей-инвалидов.

- Военнослужащие, а также сотрудники правоохранительных органов начальствующего и рядового состава, получившие инвалидность в результате ранения или участвовавшие в боевых действиях.

- Супруги или супруги погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, не вступившие в повторный брак.

- Ликвидаторы последствий катастрофы на ЧАЭС и лица, выполняющие интернациональную обязанность.

- Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор из-за состояния здоровья.

- Работники, деятельность которых связана с районами Крайнего Севера и аналогичными условиями.

- Люди, страдающие от редких заболеваний, таких как гипофизарный нанизм, диспропорциональный карликовый рост и другие.

Процедура Досрочного Выхода на Пенсию

Для оформления досрочной пенсии кандидаты должны предоставить:

1. Заявление о получении досрочной пенсии.

2. Удостоверение личности и его копию.

3. Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы.

4. Свидетельство о присвоении индивидуального налогового номера.

5. Справку о доходах за страховой стаж работы, включающую информацию за последние 60 месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период стажа с 1 июля 2000 года.

С 1 марта текущего года в Украине была проведена ежегодная индексация пенсий, а также перерасчет пенсий с учетом нового размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В результате минимальный размер пенсии был повышен с 2093 до 2361 гривен, что стало значимым шагом в поддержку пенсионеров страны.