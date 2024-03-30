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У кого в Украине жизнь на пенсии в достатке: какие выплаты получают

Будь пенсионером, перед этим проработав служителем Фемиды, в Украине достаточно неплохо.

сегодня, 14:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Более половины украинских пенсионеров на заслуженном отдыхе получают менее 4 тысяч гривен. И должны как-то понимать, как прожить на такие деньги. Однако есть и те, кто имеет пенсию более чем в 100, а то и в 200 тысяч гривен. В частности средняя пенсия судьи в Украине составляет более 100 тыс. грн. А некоторые могут получать более 200 тыс. грн. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет OBOZ.UA.

У кого в Украине жизнь на пенсии в достатке: какие выплаты получают

Пенсии. Фото: из открытых источников

Отмечается, что служители Фемиды – богатейшие пенсионеры страны. Сейчас в среднем размер их выплат уже преодолел отметку в 100 тыс. грн. Хотя некоторые судьи получают даже больше. К примеру, председатель Верховного суда в отставке Ярослав Романюк в своей декларации за 2023 год указал пенсию в размере 2 937 027 грн. Это 244,7 тыс. грн. в месяц.

В Украине из 10,5 млн пенсионеров выплату менее 4 тыс. грн (расчеты до мартовской индексации) получают 5,35 млн человек. То есть, более половины украинских пенсионеров на заслуженном отдыхе получают даже менее 4 тыс. грн. Большинство украинцев на пенсии получают гораздо меньше средней выплаты в 5,3 тыс. грн. Менее 5 тыс. грн пенсию получают 6,9 млн человек.

С 2021 года пенсия судьи в отставке выросла с 67,9 тыс. до 99,8 тыс. грн (по состоянию на январь 2024-го). За этот же период средняя выплата рядового пенсионера выросла с 3,5 тыс. до 5,3 тыс. грн. Такой значительный разрыв между средней выплатой и выплатой судьи объясняется не только отсутствием ограничений у служителей Фемиды.

В материале отмечается, что главная причина – разные правила расчета. Да, минимальная пенсия судьи – 50% от зарплаты. А если стаж более 20 лет, то за каждый последующий год работы пенсия увеличивается на 2%. Максимальный размер выплаты не может быть больше 90% зарплаты судьи. Чтобы получить 90%, нужно работать судьей 40 лет.

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Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/fea/hto-v-ukraini-otrimue-pensii-u-200-tis-grn-nazvano-osoblivu-kategoriyu.htm
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